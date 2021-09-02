Зеленский прокомментировал встречу с Байденом

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал продуктивными переговоры с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

«Встреча в целом была нормальной, продуктивной. Проходила в непостоянно солнечной атмосфере, но в рамках нормального мужского разговора. Облака не то чтобы выходили, просто не было времени отвлекаться на солнце», — приводит «24 канал» его слова.

Зеленский отметил, что американская сторона на самом высшем уровне видит позитив по отношению к Украине.

«Негатива со стороны США к Украине, ко мне лично и моей команде не было вовсе. Ноль», — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что обсудил с Байденом гарантии энергетической безопасности Украины.

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, переговоры президентов вывели отношения Украины и США на новый уровень.