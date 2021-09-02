Зеленский прокомментировал встречу с Байденом
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«Встреча в целом была нормальной, продуктивной. Проходила в непостоянно солнечной атмосфере, но в рамках нормального мужского разговора. Облака не то чтобы выходили, просто не было времени отвлекаться на солнце», — приводит «24 канал» его слова.
Зеленский отметил, что американская сторона на самом высшем уровне видит позитив по отношению к Украине.
«Негатива со стороны США к Украине, ко мне лично и моей команде не было вовсе. Ноль», — добавил он.
Ранее Зеленский заявил, что обсудил с Байденом гарантии энергетической безопасности Украины.
По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, переговоры президентов вывели отношения Украины и США на новый уровень.