На Украине заявили о риске потери Европой транзита газа через страну
«Если транзитные объёмы будут недостаточно загружены, украинскую ГТС придётся оптимизировать для передачи около 30 миллиардов кубометров газа только на внутреннем рынке. ЕС потеряет надёжный, гибкий и независимый маршрут, и это даст России ещё больше рычагов влияния на геополитику», — цитирует Галущенко сайт министерства.
Отмечается, что ГТС Украины сейчас загружена не полностью.
В сообщении украинского минэнерго указали, что Европе не хватает газа.
Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина вынуждена закупать газ «по очень высокой цене».