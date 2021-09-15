На Украине заявили о риске потери Европой транзита газа через страну

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Газотранспортную систему Украины (ГТС) могут оптимизировать для внутреннего рынка, но при этом Европа лишится одного из транзитных маршрутов, заявил глава министерства энергетики страны Герман Галущенко на встрече с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом.

«Если транзитные объёмы будут недостаточно загружены, украинскую ГТС придётся оптимизировать для передачи около 30 миллиардов кубометров газа только на внутреннем рынке. ЕС потеряет надёжный, гибкий и независимый маршрут, и это даст России ещё больше рычагов влияния на геополитику», — цитирует Галущенко сайт министерства.

Отмечается, что ГТС Украины сейчас загружена не полностью.

В сообщении украинского минэнерго указали, что Европе не хватает газа.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина вынуждена закупать газ «по очень высокой цене».

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