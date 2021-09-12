На Украине заявили о высокой закупочной стоимости газа

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина вынуждена закупать газ «по очень высокой цене».

«Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом», — приводит телеканал «Украина 24» слова Витренко.

Он подчеркнул, что, несмотря на высокие цены, Украина импортирует газ.

Глава «Нафтогаза» также отметил, что сейчас в подземных хранилищах страны накоплено почти 19 млрд кубометров газа, что превышает поставленную правительством задачу в 17 млрд кубометров.

Он добавил, что компания сможет обеспечить бесперебойные поставки газа в отопительный сезон.

Ранее сообщалось, что в ходе торгов цена на газ в Европе преодолела отметку $710 за 1 тыс. кубометров.