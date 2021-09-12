На Украине заявили о высокой закупочной стоимости газа

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Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина вынуждена закупать газ «по очень высокой цене».

«Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом», — приводит телеканал «Украина 24» слова Витренко.

Он подчеркнул, что, несмотря на высокие цены, Украина импортирует газ.

Глава «Нафтогаза» также отметил, что сейчас в подземных хранилищах страны накоплено почти 19 млрд кубометров газа, что превышает поставленную правительством задачу в 17 млрд кубометров.

Он добавил, что компания сможет обеспечить бесперебойные поставки газа в отопительный сезон.

Ранее сообщалось, что в ходе торгов цена на газ в Европе преодолела отметку $710 за 1 тыс. кубометров.

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