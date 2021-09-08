«Не хватит ни средств, ни научного потенциала»: как Украина пытается создать собственную систему ПРО

Украина обсуждает с другими странами возможность предоставления Киеву оборонных технологий в сфере создания систем ПРО. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Киеву не нужны американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), так как Украина намерена создавать собственные системы противоракетной и противовоздушной обороны. При этом ранее руководство Украины неоднократно говорило о желании разместить на своей территории американские ЗРК Patriot. Кроме того, Киев периодически сообщает о разработке собственных систем ПРО, которые якобы могут превзойти зарубежные аналоги. Однако, как отмечают аналитики, в этом вопросе украинцам пока не удалось добиться какого-либо успеха.

Киев ведёт переговоры с зарубежными партнёрами о получении доступа к технологиям противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Нам не нужна американская система ПРО, нам нужна украинская, и эта технология может прийти не обязательно из Соединённых Штатов. Есть другие страны, которые владеют ей, и мы ведём переговоры о доступе к ней. Действительно, противовоздушная и противоракетная оборона — это сейчас ключевые «дыры», которые надо заполнять, и мы над ними очень предметно работаем», — сказал глава украинского МИД.

Кулеба также сообщил, что в ходе недавней встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена стороны обсуждали, что Вашингтон может дополнительно сделать для помощи Киеву в его противостоянии с Москвой.

Дмитрий Кулеба

Reuters

Как отметил министр, на переговорах «абсолютно чётко прозвучало заверение президента Байдена в том, что Соединённые Штаты будут принимать участие в усилиях Украины и союзников по прекращению российской агрессии».

По его словам, объявление США о предоставлении Украине финансовой помощи на военные нужды является «сигналом» для России.

Напомним, накануне визита Зеленского в Вашингтон Белый дом объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $60 млн. Он будет включать в себя дополнительные поставки противотанковых комплексов Javelin, а также оборонительное вооружение поражающего и непоражающего действия.

Patriot для Украины

Стоит отметить, что ранее руководство Украины неоднократно заявляло о желании разместить на своей территории американские системы ПВО.

Так, в 2018 году тогдашний министр обороны Украины Степан Полторак призвал правительство найти средства на приобретение ЗРК Patriot. По его словам, появление этой системы в ВСУ позволило бы «закрыть границу» с РФ.

Полторак сообщил, что украинской армии необходимо пять дивизионов Patriot. Средства на покупку дорогостоящей системы он предлагал извлечь из борьбы с контрабандой.

В апреле 2021 года руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью журналу Time заявил, что США следует разместить на территории страны зенитные ракетные комплексы Patriot.

Владимир Зеленский и Джо Байден

Reuters

«Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада. И где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие — в Польше. А должны быть здесь», — заявил тогда Ермак.

Одно из последних таких заявлений сделал вице-премьер Украины Алексей Резников, который 10 августа сообщил, что на украинской территории могут появиться американские комплексы противовоздушной обороны.

При этом он добавил, что развёртывание сил ПВО может быть достигнуто «даже путём размещения американских подразделений».

«Наше законодательство это позволяет», — пояснил вице-премьер.

Руководство самих США на эти заявления никак не реагирует. По словам аналитиков, Вашингтон не хочет предоставлять Украине комплексы Patriot, так как не считает Киев надёжным партнёром.

«К Украине нет доверия как к надёжному, долгосрочному партнёру в силу серьёзной коррупции в этой стране и неясности её перспектив в будущем. Кроме того, с военной точки зрения Украина пока не является формальным союзником НАТО. Так что им такие системы никто просто так предоставлять не будет, а тем более дарить. Оплачивать же их Киев не сможет», — заявил в беседе с RT ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

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В то же время в СМИ периодически появляются сообщения о разработке Украиной собственных ЗРК.

Так, в мае этого года конструкторское бюро «Южное» показало компьютерную модель зенитной ракетной системы «Кильчень», которая, как утверждают разработчики, якобы превзойдёт российские ЗРК С-400 и американские Patriot.

По данным СМИ, в такую систему могут входить до шести зенитно-ракетных комплексов, способных поражать любые средства воздушного нападения на дистанции до 280 км, одновременно обстреливая 12 целей.

Разработчики подсчитали, что «Кильчень» будет дешевле американского Patriot, что позволит продвигать это оружие и на мировой рынок.

Кроме того, в январе 2021 года также сообщалось, что украинское КБ «Луч» разрабатывает ЗРК для зарубежного заказчика. Стоит отметить, что годом ранее генеральный директор этого предприятия Олег Коростелёв призывал украинское руководство сосредоточиться на модернизации имеющихся в распоряжении ВСУ советских систем, таких как ЗРК С-300, а не покупать зарубежную продукцию.

«Мы не стесняемся дорабатывать, модернизировать те виды вооружения, которые достались нам от Советского Союза... Советские инженеры имели довольно большие возможности и ресурсы по времени, финансированию и полигонам, поэтому многие технические решения — они классические. Зачем от них отказываться, они есть, и их надо использовать... Ничего в этом зазорного нет. Более того, это говорит о том, что мы оптимально подходим к вопросам финансирования, ресурсов и технологических возможностей», — заявил он в 2020 году изданию Defense Express.

«Такие технологии не распространяются»

Как отмечают эксперты, в данный момент нет никаких свидетельств того, что какой-либо из анонсированных на Украине проектов по созданию собственных ЗРК дошёл до этапа производства опытных образцов. О трудностях в этой области, говорят специалисты, может свидетельствовать и стремление Киева получить соответствующие технологии у иностранных государств.

Американские ЗРК Patriot

Reuters

«Безусловно, какие-то системы и возможности у них есть. Но эшелонированную систему ПРО, ПВО Украина без внешней помощи сделать сейчас не может. Это долгосрочный и очень дорогостоящий проект. На это у них не хватит ни средств, ни научного потенциала», — заявил Сергей Ермаков.

При этом аналитик усомнился, что Киеву будет легко получить необходимые технологии у иностранных партнёров.

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«Просто так дарить Киеву такие подарки никто не будет. Это очевидно. Ни американцы, ни европейцы, у которых подобные технологии есть. Те наработки, которые имеются у самого украинского ВПК, можно было бы использовать. Но этого мало — нужна кооперация с внешними инвесторами и заимствование передовых технологий», — говорит Сергей Ермаков.

Схожей позиции придерживается и украинский политолог Александр Семченко.

«Никто не даст Киеву такие технологии, потому что такие данные не распространяются. У Киева, по идее, должны быть свои собственные технологии ещё советской разработки. Если бы Украина была действительно заинтересована в развитии этих систем, то, основываясь на собственном научном и промышленном потенциале, она бы смогла это сделать. А так это просто разговоры и желание выпросить денег — мы, мол, сами сделаем, только дайте побольше денег на финансирование этих разработок», — заявил эксперт в беседе с RT.

Он также добавил, что заявления Кулебы о ПРО не стоит воспринимать слишком серьёзно, равно как и его слова о некоем «сигнале» для РФ со стороны США в связи с выделением Украине очередного транша в $60 млн.

«Я бы не стал серьёзно относиться к любым словам Кулебы, как и других украинских чиновников, потому что у них семь пятниц на неделе. И эти их заявления обусловлены не реальностью. Всё это говорится для внутреннего потребления, для населения Украины. Например, слова Кулебы про «сигнал» США для РФ — это лишь попытка показать украинцам, что визит Зеленского в США обернулся большой победой украинской дипломатии и лично Зеленского. Но вряд ли на Украине все согласятся с таким мнением», — заключил аналитик.