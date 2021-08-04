«Символический жест»: зачем США намерены продать Грузии новую партию противотанковых комплексов Javelin

Вашингтон одобрил возможную продажу Тбилиси противотанковых комплексов Javelin и связанного с ними оборудования на общую сумму $30 млн. Об этом сообщило управление Министерства обороны США по сотрудничеству в области безопасности. Как отметили в ведомстве, Грузия запросила 82 ракеты Javelin FGM-148 и 46 командно-пусковых блоков. По мнению экспертов, Тбилиси закупает это вооружение, чтобы показать свою лояльность Соединённым Штатам.

Госдеп США принял решение продать Грузии партию противотанковых ракетных комплексов Javelin и связанное с ними оборудование на общую сумму $30 млн. Об этом сообщило управление Министерства обороны США по сотрудничеству в области безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA).

«Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу правительству Грузии ракет Javelin и связанного с ними оборудования по оценочной стоимости $30 млн по программе продажи военной продукции иностранным государствам. Сегодня Управление Министерства обороны США по сотрудничеству в области безопасности представило необходимые материалы, уведомляя конгресс о данной возможной продаже», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Как уточнили в управлении, правительство Грузии обратилось с запросом о покупке 82 ракет Javelin FGM-148 и 46 командно-пусковых блоков Javelin.

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«Также в список включены усовершенствованные тренажёры базовой подготовки (EPBST), имитационные боеприпасы, техническое сопровождение Управления по помощи в обеспечении безопасности, техническое сопровождение Отдела по проектам боеприпасов для тактической авиации и наземных систем вооружений, иное связанное оборудование и услуги и иные связанные элементы логистической и программной поддержки», — уточняется в сообщении DSCA.

Подчёркивается также, что поставка этого оборудования «не изменит базового военного баланса в регионе».

«Данная предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединённых Штатов, повышая безопасность Грузии — стратегического партнёра и страны, играющей ключевую роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе. Система Javelin поможет Грузии нарастить долгосрочный оборонный потенциал для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и обеспечения требований национальной обороны», — отмечают в управлении.

Как добавили в ведомстве, приобретение Javelin Грузией также расширит её возможности «противостоять существующим и будущим угрозам», наращивая потенциал в области поражения бронетехники.

«Грузия без труда внедрит данное оружие в своих вооружённых силах», — отметили в DSCA.

Предыдущие поставки

Напомним, поставки Грузии противотанковых ракетных комплексов Javelin Соединённые Штаты осуществляли и ранее. Как сообщало грузинское Минобороны в 2018 году, системы были доставлены в «безопасном место». Однако деталей ведомство не приводило. До этого американский Госдеп одобрил продажу 410 ракет и 72 командно-пусковых установок.

Как заявили тогда в МИД РФ, данное решение Вашингтона может подтолкнуть Тбилиси к новым опасным авантюрам в регионе.

В интервью «Интерфаксу» Григорий Карасин, занимавший на тот момент должность заместителя министра иностранных дел России, комментируя данную информацию, заявил, что западные союзники Грузии «начисто забыли», к чему однажды привела милитаризация этой страны.

Военные Грузии

AFP

© Vano SHLAMOV

«С момента варварского нападения на Южную Осетию не прошло ещё и десяти лет (интервью было опубликовано в декабре 2017 года. — RT), но в Грузии полным ходом развивается военная инфраструктура НАТО, планируются многомиллионные поставки Тбилиси новейших систем вооружения: французских систем ПВО и американских противотанковых ракетных комплексов, а США приступают к программе боевой подготовки грузинских военнослужащих», — отметил он.

Как заметил Карасин, несмотря на заявление грузинской стороны о том, что она якобы не собирается нападать на Абхазию и Южную Осетию, Тбилиси «по-прежнему уклоняется от подписания с Сухумом и Цхинвалом соглашений о неприменении силы».

«И нет никаких гарантий, что в оснащённой западным оружием Грузии воинственные подходы к своим бывшим территориям не возобладают вновь. Естественно, мы не оставим наших союзников одних перед лицом возможной агрессии. Но, учитывая присутствие в Грузии НАТО, в этом случае может возникнуть весьма опасная для международной стабильности ситуация», — пояснил Карасин.

«Не помощь, а коммерческая сделка»

Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, Грузия закупает Javelin, чтобы «показать свою лояльность» Соединённым Штатам.

«Тем самым Тбилиси хочет сказать, что страна готова к вступлению в НАТО и к переоснащению, модернизации армии с помощью американского оружия», — сказал эксперт в разговоре с RT.

При этом Данюк не исключил, что при помощи Javelin Грузия также хочет усилить напряжённость на границе с Абхазией или Южной Осетией.

«Активизация на этом направлении возможна при резком изменении внутриполитической ситуации в Грузии», — пояснил аналитик.

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По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, история с Javelin для Грузии напоминает ситуацию с этими же системами для Украины.

«Как для украинского руководства, так и для грузинского приобретение Javelin — это символический жест, подтверждающий, по их мнению, особый статус взаимоотношений с США в военном плане. Ради этого и Грузия, и Украина готовы тратить деньги, чтобы потом американцы им поставляли противотанковые ракетные комплексы. При этом и для США такая история выгодна, они могут использовать её как инфоповод в информационных войнах», — заявил Коновалов в беседе с RT.

Как отметил Данюк, Вашингтон поставками Javelin хочет показать, что не бросает своих союзников на постсоветском пространстве.

«Хотя по факту это не помощь, а коммерческая сделка», — отметил эксперт.

Как уточнил грузинский политолог Арчил Чкоидзе, для Соединённых Штатов поставки Javelin в Грузию в этот раз будут намного скромнее, чем в предыдущие годы, — «своего рода пиар».

«Западным странам Вашингтон может сказать, что помогает своим стратегическим партнёрам противотанковыми ракетными комплексами. На деле же у Грузии даже нет военной инфраструктуры, чтобы использовать их в реальном бою. К тому же было бы глупо думать, что Javelin смогут обеспечить безопасность страны. В то время как любая милитаризация Грузии негативно отражается на уровне безопасности в регионе. Все вопросы надо решать путём мирового урегулирования, а не за счёт бряцания оружием», — заявил аналитик в разговоре с RT.

Данюк спрогнозировал, что поставки Javelin будут способствовать ухудшению и так не самых простых отношений Грузии и России, тем более на фоне учений грузинских военных с США и другими странами НАТО.

«Связи Москвы и Тбилиси в условиях наращивания военного сотрудничества Грузии и Соединённых Штатов будут только ухудшаться. Грузинская сторона постоянно участвует в манёврах вместе с американскими военными и солдатами альянса. Вашингтон хочет, чтобы Тбилиси окончательно превратился в инструмент для борьбы с Москвой», — сказал аналитик.

Госдеп США

РИА Новости

© Артур Габдрахманов

В свою очередь, Коновалов отметил, что США только на словах предоставляют Грузии статус своего союзника, при этом в обмен требуют, чтобы страна оставалась «плацдармом по противодействию России».

«Однако все провокации, которые могут быть со стороны Тбилиси, Москва готова отражать. В Абхазии и Южной Осетии находятся российские базы, они гарантируют безопасность и целостность этих республик. Это тем более подтверждает факт бессмысленности переброски Javelin», — сообщил эксперт.

Данюк также считает, что Россия готова ответить на любые агрессивные действия в регионе.