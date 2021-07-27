«Курс на милитаризацию»: как будут проходить военные учения Agile Spirit в Грузии с участием стран НАТО

В Грузии начались международные многонациональные военные учения Agile Spirit с участием государств — членов Североатлантического альянса и их партнёров. По данным Минобороны республики, в манёврах в общей сложности будет задействовано более 2,5 тыс. военных из 15 стран. Тренировки продлятся до 6 августа. Как подчеркнули в военном ведомстве Грузии, учения якобы «содействуют региональной стабильности и безопасности», а также усиливают потенциал стран — членов альянса и их партнёров в вопросе «более эффективного реагирования на региональные кризисы и вызовы». Однако, как считают эксперты, активность НАТО в Причерноморье направлена на усиление напряжённости вдоль границ РФ.

В понедельник, 26 июля, в Грузии начались международные многонациональные военные учения Agile Spirit при участии стран НАТО и их партнёров. В манёврах будут задействованы более 2,5 тыс. военных из 15 государств, включая США, Канаду, Великобританию, Украину, Польшу, Румынию, Испанию и страны Балтии.

«Международные многонациональные военные учения Agile Spirit отмечают свой юбилей. Эти манёвры пройдут в Грузии в десятый раз. В этом году эти крупнейшие многонациональные военные учения пройдут с 26 июля по 6 августа», — сообщило Минобороны республики.

Как отметили в ведомстве, Agile Spirit 2021 якобы «содействуют региональной стабильности и безопасности», а также усиливают потенциал стран — членов альянса и их партнёров в вопросе «более эффективного реагирования на региональные кризисы и вызовы».

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«Цель учений Agile Spirit 2021 — повысить оперативную совместимость военных сил стран — членов НАТО и их партнёров, улучшить и усилить оперативный потенциал на этапах планирования и исполнения операций в реальном времени при ведении многонациональных операций, улучшить многонациональное сотрудничество в сферах боеготовности и безопасности», — говорится в заявлении грузинского Минобороны.

Там также подчёркивается, что Agile Spirit в этом году «уникальны и имеют более крупный масштаб». В частности, сообщается, что впервые в международных многонациональных учениях будет использована бронетехника грузинского производства Didgori Meomari и Didgori MedEvac. Кроме того, по данным оборонного ведомства республики, полигон для проведения манёвров «имеет крупные масштабы» и будет охватывать пять локаций — военную базу 2-й пехотной бригады в Сенаки, тренировочную площадку Сорта/Эки, полигоны Орфоло и Вазиани, а также военный аэродром Вазиани.

Более того, подчёркивается, что впервые в истории многонациональных учений, проходящих в Грузии, в рамках Agile Spirit 2021 будет проведена совместная воздушно-десантная операция при участии грузинских, американских, британских и польских военных.

«Ещё одно нововведение десятых учений Agile Spirit — учения сил специального назначения. Впервые в истории проводимых в Грузии многонациональных манёвров силы специального назначения из Грузии, США, Великобритании, Румынии и Польши проведут совместные операции на обновлённой и модернизированной тренировочной площадке Сорта», — говорится в сообщении Минобороны Грузии.

«Арена ненужного противостояния»

Учения Agile Spirit — далеко не первые манёвры в Причерноморье, в которых задействованы страны НАТО.

Так, в марте береговая охрана МВД Грузии и военные корабли Североатлантического альянса провели совместные военно-морские учения в Чёрном море. Как уточняли в грузинском Министерстве внутренних дел, целью этих манёвров было повышение уровня координации между военно-морскими подразделениями Грузии и странами — членами альянса.

С конца мая по начало июня на территории Румынии и Болгарии проходили тренировки государств НАТО Noble Jump 2021, в которых были задействованы около 4 тыс. военнослужащих из 12 стран.

Символика НАТО

Reuters

© Yves Herman

Позже состоялись манёвры Sea Breeze 2021. В посольстве России в США подчёркивали масштабность и «явно агрессивный характер учений», что, по мнению дипмиссии, не соответствует реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Москва также призвала Вашингтон и его союзников «отказаться от отработки военных действий на Чёрном море». Кроме того, в конце июня официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Sea Breeze «провокативными действиями» и «историей накачки Украины вооружениями».

После этого 12 июля на юге Украины стартовали украинско-британские манёвры Cossack Mace 2021 («Казацкая булава»). В них также участвовали страны НАТО, в том числе США и Канада. В тренировках были заняты около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники.

Также по теме «Обороняться путём наступления»: как проходят крупномасштабные учения НАТО Defender Europe 2021 В рамках учений Североатлантического альянса Defender Europe 2021 стартовали манёвры Immediate Response 21, которые пройдут на...

Кроме того, Киев и Вашингтон планируют провести совместные манёвры Rapid Trident, которые, по данным украинских СМИ, намечены на сентябрь. В них примут участие более 4 тыс. военнослужащих из стран НАТО и государств-партнёров. Как сообщали в Госпогранслужбе Украины, эти учения будут носить «революционный характер».

Как заявил в конце июня заместитель главы МИД России Александр Грушко, Черноморский регион превращается в «арену абсолютно ненужного военного противостояния» из-за того, что Североатлантический альянс последовательно наращивает присутствие вдоль российских границ. По словам Грушко, Россию это «не может не беспокоить». Он также отметил, что подобные действия альянса «ставят под вопрос релевантность самого основополагающего документа — акта Россия — НАТО».

«Не может не возникать вопрос, чем, скажем, постоянные ротации отличаются от постоянного присутствия», — добавил замглавы российского МИД.

«Выслужиться» перед западными партнёрами»

По мнению экспертов, учения Agile Spirit, а также другие манёвры с участием стран НАТО в Причерноморье следует рассматривать как определённый способ давления на Россию, а также демонстрацию намерений США и альянса не снижать градус напряжённости в этом регионе.

«Учения в Грузии нельзя рассматривать отдельно от активности НАТО на Украине, в Болгарии и Румынии. Все эти манёвры, несмотря на то что они могут быть разного уровня и разной интенсивности, служат одной цели — усилить напряжённость у российских границ», — заявил военный эксперт Иван Коновалов в разговоре с RT.

По его мнению, НАТО также тщательно изучает обстановку вдоль российских границ, в том числе и для того, чтобы определить, где именно можно наиболее эффективно устраивать провокации.

«Россия имеет довольно протяжённые морские границы в Причерноморье, а НАТО необходимо как-то усилить контроль в этом регионе, используя территориальное расположение Грузии, Украины и других стран», — пояснил Коновалов.

Флаги Грузии и США во время учений Agile Spirit, 9 августа 2019 года

Reuters

© Irakli Gedenidze

Он также добавил, что проведение комбинированной воздушно-десантной операции с участием военных из Грузии и стран НАТО во время Agile Spirit нужно блоку, чтобы «отрабатывать систему создания плацдармов».

«В Причерноморье это крайне важно, поскольку любое быстрое развёртывание американских и натовских войск потребует воздушно-морских десантных операций. Речь идёт о высадке в заданном районе, чтобы там сформировать плацдарм для накопления сил и средств, а также для дальнейшего развёртывания войск. Для отработки такого рода задач территории Грузии и Украины подходят как нельзя лучше», — говорит Коновалов.

Как констатировал в беседе с RT ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков, в последнее время НАТО действительно активизировало свою деятельность в Причерноморье.

«Причём альянс этого не скрывает, делится такого рода информацией на брифингах и саммитах. Что же касается стран региона, которые так хотят проводить манёвры с участием государств — членов НАТО, то таким образом они пытаются «выслужиться» перед западными партнёрами. Однако, несмотря на все усилия, ни Грузии, ни Украине пока не открыта дорога в альянс», — рассказал Ермаков в беседе с RT.

Тем не менее, как подчеркнул Ермаков, все эти аспекты в конечном счёте работают на то, чтобы НАТО развивало свой «курс на милитаризацию Причерноморья», конфронтацию и дальнейшее охлаждение отношений с Россией.