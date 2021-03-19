В Чёрном море прошли совместные учения кораблей НАТО и Грузии

Короткая ссылка
Береговая охрана Министерства внутренних дел Грузии и военные корабли НАТО провели совместные военно-морские учения в Чёрном море.
В Чёрном море прошли совместные учения кораблей НАТО и Грузии
  • @MIAofGeorgia
  • Facebook

Учения проходили в рамках посещения порта 2-м постоянным военно-морским подразделением НАТО (SNMG2), сообщили в грузинском МВД.

Как уточняется, целью учений является повышение уровня взаимодействия между военно-морскими подразделениями Грузии и странами — участницами альянса.

Ранее сообщалось, что четыре корабля НАТО вошли в территориальные воды Грузии в целях повышения оперативной совместимости между военно-морскими силами республики и странами — членами альянса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить