В Чёрном море прошли совместные учения кораблей НАТО и Грузии

Береговая охрана Министерства внутренних дел Грузии и военные корабли НАТО провели совместные военно-морские учения в Чёрном море.

Учения проходили в рамках посещения порта 2-м постоянным военно-морским подразделением НАТО (SNMG2), сообщили в грузинском МВД.

Как уточняется, целью учений является повышение уровня взаимодействия между военно-морскими подразделениями Грузии и странами — участницами альянса.

Ранее сообщалось, что четыре корабля НАТО вошли в территориальные воды Грузии в целях повышения оперативной совместимости между военно-морскими силами республики и странами — членами альянса.