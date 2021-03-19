В Чёрном море прошли совместные учения кораблей НАТО и Грузии
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Учения проходили в рамках посещения порта 2-м постоянным военно-морским подразделением НАТО (SNMG2), сообщили в грузинском МВД.
Как уточняется, целью учений является повышение уровня взаимодействия между военно-морскими подразделениями Грузии и странами — участницами альянса.
Ранее сообщалось, что четыре корабля НАТО вошли в территориальные воды Грузии в целях повышения оперативной совместимости между военно-морскими силами республики и странами — членами альянса.