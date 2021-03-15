Корабли НАТО вошли в воды Грузии для совместных учений

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Четыре корабля НАТО вошли в территориальные воды Грузии в целях повышения оперативной совместимости между военно-морскими силами республики и странами — членами альянса, сообщили в грузинском МВД.
Корабли НАТО вошли в воды Грузии для совместных учений
  • ©police.ge

«Береговая охрана Министерства внутренних дел принимает в территориальных водах Грузии второе постоянное военно-морское подразделение НАТО (SNMG2). В состав подразделения входят: флагманский корабль Cristobal Colon (Испания), Regina Maria (Румыния), Kemalreis (Турция) и Smeli (Болгария)», — говорится в заявлении.

В Грузии отметили, что визит морского подразделения НАТО во время пандемии является «чётким сигналом поддержки» республике и результатом сотрудничества в укреплении безопасности на Чёрном море.

В целях предотвращения распространения коронавируса совместные учения будут включать манёвры кораблей без взаимодействия экипажей.

Корабли НАТО пробудут в Грузии до 18 марта — до завершения запланированных учений береговой охраны МВД республики.

В декабре 2020 года министры стран НАТО согласовали сотрудничество с Грузией и Украиной.

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