Россия призвала США не отрабатывать военные действия в Чёрном море

Москва призывает Соединённые Штаты и их союзников отказаться от отработки военных действий в Черноморском регионе.

«Настоятельно призываем США их союзников отказаться от отработки военных действий на Чёрном море», — сообщается в Twitter-аккаунте посольства России в США.

В диппредставительстве отметили, что формат Sea Breeze — 2021 нацелен на укрепление мер доверия на море.

Как подчеркивают в посольстве, «масштабность и явно агрессивный характер учений не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе».

Ранее в материале RT сообщалось, что Минобороны России заявили о планах НАТО под прикрытием совместных учений Sea Breeze поставить на Украину оружие и боеприпасы.