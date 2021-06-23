Россия призвала США не отрабатывать военные действия в Чёрном море
«Настоятельно призываем США их союзников отказаться от отработки военных действий на Чёрном море», — сообщается в Twitter-аккаунте посольства России в США.
В диппредставительстве отметили, что формат Sea Breeze — 2021 нацелен на укрепление мер доверия на море.
Как подчеркивают в посольстве, «масштабность и явно агрессивный характер учений не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе».
Ранее в материале RT сообщалось, что Минобороны России заявили о планах НАТО под прикрытием совместных учений Sea Breeze поставить на Украину оружие и боеприпасы.