«Заявка на дестабилизацию»: какую цель преследуют украинско-британские учения «Казацкая булава — 2021»

На юге Украины стартовали украинско-британские манёвры Cossack Mace 2021 («Казацкая булава») с участием стран НАТО. В тренировках, которые продлятся до 24 июля, будут задействованы около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники. Как отмечается в релизе командования Сухопутных войск ВСУ, учения якобы «помогут обеспечить безопасность и суверенитет Черноморского региона». Также в Киеве считают, что манёвры станут «важным шагом на пути к евро-атлантической интеграции» Украины. Однако, по мнению экспертов, истинная цель учений — создать напряжённость у российских границ, а также передать Киеву участвующую в манёврах военную технику.

На юге Украины начались украинско-британские манёвры Cossack Mace 2021 («Казацкая булава») с участием стран НАТО, в частности США и Канады. В тренировках будут задействованы около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники. Учения продлятся до 24 июля, сообщили в пресс-службе командования Сухопутных войск Вооружённых сил Украины.

«В Николаевской области под общим руководством командующего Сухопутными войсками Украины генерал-полковника Александра Сырского начались международные украинско-британские военные учения «Казацкая булава — 2021», — говорится в сообщении, размещённом на официальной странице командования в Facebook.

В заявлении приводится высказывание украинского бригадного генерала Владислава Клочкова. По его словам, операция, которая будет реализована в ходе совместных учений, «покажет реальный результат в боевых действиях». Был вновь озвучен и тезис о «российской агрессии».

«Мы вынуждены защищать свою страну, и мы сегодня ценим ту поддержку, которую вы нам предоставляете», — обратился он к западным коллегам во время выступления на открытии учений.

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По словам украинского полковника Владимира Кокорева, учения «Казацкая булава — 2021» являются «важным шагом на пути к евро-атлантической интеграции» Украины.

«Они усилят оперативные возможности наших войск, улучшат уровень взаимосовместимости между подразделениями и штабами Вооружённых сил Украины и Соединённого Королевства, а также США, Канады, Королевства Швеция и других членов НАТО. Война на востоке Украины — это угроза не только для Украины, но и для безопасности и стабильности всех стран Европы и мира. Наши партнёры абсолютно солидарны в этом вопросе», — приводит его слова пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ.

Как добавил Кокорев, Украина и страны НАТО объединились в рамках учений «для преодоления нынешних вызовов и поиска механизмов адекватной реакции на них».

В свою очередь, командир 4-го батальона Королевского полка Шотландии полковник Алестия Хэмпенстол заявил, что манёвры «Казацкая булава — 2021» якобы «помогут обеспечить безопасность и суверенитет Черноморского региона», а также «подтвердят непоколебимую преданность Великобритании международной стабильности».

«Военное освоение территории Украины»

Это далеко не первые манёвры, которые проводятся на территории Украины с участием подразделений стран НАТО. В феврале украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон «Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооружённых сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях». В нём говорилось, что в текущем году на территории Украины пройдут восемь многонациональных учений, в которых будут задействованы военные из США, Великобритании, Польши и Румынии. Сообщалось, что в манёврах примут участие около 21 тыс. украинских военных и около 11 тыс. иностранных.

В мае состоялись двухдневные совместные учения флагмана морской охраны украинской Госпогранслужбы «Григорий Куропятников» (ракетный катер проекта 1241) и корабля Береговой охраны США Hamilton. В тренировках также участвовал патрульный катер «Старобельск», который несколько лет назад был выведен из состава американской Береговой охраны, а потом передан Киеву. Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, экипажи отработали координацию действий тактической группы «по пресечению провокаций на море и отражению атаки с неба в соответствии со стандартами НАТО».

Военные США на Украине, 2 июля 2021

Reuters

© Gleb Garanich

В июне и начале июля Украина и Объединённое командование Вооружённых сил США в европейской зоне проводили учения Sea Breeze 2021. Как сообщила пресс-служба украинских ВМС, во время манёвров отрабатывалась операция по «стабилизации» в кризисном регионе. Согласно легенде учений, незаконные вооружённые формирования захватили органы государственной власти и создали ряд лагерей, блокпостов, чтобы контролировать транспортные пути, аэродромы и важные объекты инфраструктуры «с целью создания квазиреспублики». Отмечалось также, что Sea Breeze 2021 были запланированы с учётом опыта боевых действий на юго-востоке Украины.

Ранее сообщалось, что к этим тренировкам привлекут страны Североатлантического альянса, включая Великобританию, Канаду, Нидерланды, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию и Латвию. В манёврах должны были принять участие около 4 тыс. военных, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 автомобилей и единиц бронетехники.

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Украина и США также запланировали совместные учения Rapid Trident, которые, как информируют украинские СМИ, намечены на сентябрь. В них задействуют более 4 тыс. военных из стран НАТО и государств-партнёров. В украинской Госпогранслужбе уточняли, что эти тренировки будут носить «революционный характер», во время их проведения сформируют многонациональные подразделения — «военные зарубежных стран будут интегрированы в украинские батальоны».

Москва неоднократно подчёркивала, что проведение учений Североатлантического альянса на территории Украины негативно сказывается на уровне безопасности в регионе. Так, в июне российский лидер Владимир Путин выразил обеспокоенность относительно «военного освоения» Украины странами НАТО.

«Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, — это создаёт для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реальных жизненных интересов Российской Федерации и народа России», — отметил президент во время прямой линии.

«Под прикрытием учений»

Как отметил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, за последнее время очень чётко обозначился «специфический интерес» государств НАТО к Украине и бассейну Чёрного моря.

«Последние манёвры стран НАТО на Украине, в том числе учения «Казацкая булава — 2021», ориентированы именно на южную часть украинского государства и территории, прилегающие к Крыму. Тем самым в очередной раз делается заявка на дестабилизацию региона», — заявил эксперт в разговоре с RT.

По его мнению, Киев и Лондон, а также ряд стран НАТО, проводя очередные учения, ставят перед собой цель создать напряжённость у российских границ.

«Такие манёвры можно расценивать как провокацию со стороны стран альянса и Украины. В НАТО хотят, чтобы Россия включила максимальное количество своих радиолокационных станций, демаскировала себя», — сказал аналитик.

Учения «Казацкая булава – 2021»

Facebook

© UkrainianLandForces

Подберёзкин также подчеркнул, что, говоря о «российской агрессии» в контексте проведения учений со странами НАТО, украинская сторона в очередной раз выдвигает ложный тезис.

«Россия не ведёт войну с Украиной, РФ не выступает стороной внутриукраинского конфликта. А заявления Киева на эту тему следует рассматривать через призму психологической и информационной войны, которая развёрнута против Москвы», — заметил эксперт.

В свою очередь, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что на антироссийской риторике строится весь внешнеполитический курс Украины и ею оправдывается присутствие войск НАТО на украинской территории.

«Под этим соусом Запад будет проводить свои учения, осваивать боеприпасы, использовать Украину как буферную зону», — сказал собеседник RT.

По словам Михайлова, страны НАТО делают Украину своим плацдармом, который удобен для них в первую очередь с точки зрения близости к России.

«Альянсом учитывается и то, что Киев не будет возмущаться из-за разрушения украинских дорог натовскими танками и военной техникой. Не обратят внимание власти Украины и на то, что стране наносится большой экологический и экономический ущерб», — сказал аналитик.

Что касается мотивов Украины, то власти страны соглашаются на всё это и хотят принимать такого рода учения, «проявляя максимальную лояльность НАТО», в надежде когда-нибудь, пусть и в отдалённой перспективе, оказаться в блоке, отметил Михайлов.

«Киев хочет получать от этого материальные блага, а также другие преференции. Но украинские власти никак не могут понять, что США и самому блоку это не надо, они готовы обвешать Украину второсортным оружием, но только не брать её в альянс», — констатировал эксперт.

Подберёзкин также выразил мнение, что часть западной техники, которая будет задействована во время манёвров «Казацкая булава — 2021», не вернётся в места своей дислокации.

«Она окажется в распоряжении украинской армии под прикрытием учений. Ранее такая схема использовалась и во время других подобных тренировок», — сообщил аналитик.

Как отметил Подберёзкин, недавний инцидент с британским эсминцем в Чёрном море, который намеренно пересёк российскую границу, «ничему не научил» Великобританию и другие страны блока.

«Лондон всё равно не может успокоиться, пытаясь предпринять новые провокационные действия у российских границ. То же самое касается и других государств альянса. При этом несложно спрогнозировать, что такого рода активность будет наблюдаться и дальше», — заявил он.

Михайлов, в свою очередь, отметил, что Североатлантический альянс будет расширять спектр военных учений на территории Украины, а также в Чёрном море.

«Уже сейчас наблюдается тенденция, когда боевые корабли НАТО не покидают эти воды после одних учений, а сразу же переключаются на другие манёвры, которые также проходят в этом регионе», — заявил эксперт.

При этом Подберёзкин обратил внимание на то, что Россия постоянно отслеживает перемещения украинских и западных судов в акватории Чёрного моря, а также наблюдает за проведением учений в регионе.

«В случае непредвиденных ситуаций или же целенаправленных провокаций российская сторона готова дать достойный ответ, и партнёры на Западе это знают», — заключил он.