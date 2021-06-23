Пересёк госграницу России: что известно об инциденте с британским эсминцем Defender в Чёрном море

Черноморский флот и пограничная служба ФСБ России остановили нарушение российской госграницы британским эсминцем Defender. Корабль, не реагируя на предупреждения, пересёк госграницу РФ и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра. Как сообщили в Минобороны, российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения. В оборонном ведомстве назвали произошедшее нарушением Конвенции ООН по морскому праву, и потребовали от Великобритании провести тщательное расследование действий экипажа. В МИД России инцидент охарактеризовали как грубую провокацию, добавив, что в ведомство будет вызван британский посол.

Черноморский флот совместно с пограничной службой ФСБ России в среду, 23 июня, остановил нарушение российской госграницы британским эсминцем Defender, сообщили в Минобороны. Инцидент произошёл в районе мыса Фиолент.

«В 11:52 23 июня эсминец УРО (с управляемым ракетным оружием. — RT) Defender ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Чёрного моря, пересёк государственную границу РФ и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра», — сообщили в ведомстве.

Эсминец был предварительно предупреждён о применении оружия в случае нарушения российской границы, однако экипаж корабля не отреагировал.

«В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолёт Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца», — рассказали в министерстве.

В 12:23 в результате совместных действий Черноморского флота и погранслужбы эсминец покинул границы территориального моря России.

В Минобороны подчеркнули, что в связи с нарушением государственной границы РФ в ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве, которому была доведена позиция российского военного ведомства в связи с нарушением границы.

Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве

В министерстве уточнили, что расценивают действия Defender как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

«Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца Defender для недопущения подобных инцидентов в будущем», — говорится в сообщении Минобороны.

На инцидент также отреагировали в Министерстве иностранных дел России, назвав произошедшее провокацией.

«Мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию, которая идёт вразрез с международным правом и российским законодательством», — сообщила в ходе брифинга официальный представитель ведомства Мария Захарова, добавив, что в МИД будет вызван британский посол.

Схожее мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков. Он напомнил, что Великобритания «лежит в других морях», и её эсминец явно не ставил целью защиту собственной безопасности.

«Единственный ответ — устраивал провокацию, проверял реакцию России, создавал основу для нового международного скандала и нового приступа антироссийской истерии», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

На провокационный характер действий британской стороны обратил внимание и зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По словам депутата, такие шаги могут нести «очень серьёзные последствия».

«Я думаю, что мы должны самым серьёзным образом предупредить Великобританию о недопустимости подобных действий и о том, что если они будут повторяться, могут быть применены более серьёзные ответные действия», — отметил парламентарий в разговоре с RT.

© www.royalnavy.mod.uk

В свою очередь, Министерство обороны Великобритании заявило, что эсминец «совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом». Там также заявили, что предупредительные выстрелы по кораблю якобы не производились.

«Этим утром эсминец Defender выполнял обычный проход через Чёрное море из Одессы в направлении Грузии. Как это обычно происходит на данном маршруте, он зашёл в международно признанный коридор разделения движения и в 09:45 по британскому времени безопасно его покинул», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, в соответствии с установившейся практикой российские судна проследили за его проходом, и экипаж был проинформирован о проходящих в ближайших окрестностях учениях.

Напомним, эсминец УРО Defender ВМС Великобритании, а также фрегат УРО Evertsen ВМС Нидерландов зашли в акваторию Чёрного моря 14 июня. В Национальном центре управления обороной РФ тогда сообщили, что следят за действиями иностранных кораблей.

Сопровождение самолёта-разведчика ВВС США над Охотским морем

В среду, 23 июня, к российской границе также приблизился американский самолёт-разведчик RC-135. В Национальном центре управления обороной РФ уточнили, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над Охотским морем приближающуюся к госгранице воздушную цель.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — сообщили в центре.

Экипаж идентифицировал воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Охотского моря.

Су-30СМ

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Деятельность НАТО у российских границ

В конце декабря 2020 года начальник Генштаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов в ходе брифинга для иностранных атташе обратил внимание на значительный рост активности военно-морских сил НАТО у российских границ.

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«Вызывает опасение кратно возросшее число заходов кораблей НАТО в Черное, Балтийское и Баренцево моря. Увеличилось также количество полетов стратегической авиации США», — приводит его слова РИА Новости.

Герасимов также отмечал явную антироссийскую направленность военных учений НАТО у границ РФ. Начальник Генштаба подчёркивал, что в эти учения всё больше «вовлекаются внеблоковые страны».

«Отмечается усиление провокационной деятельности у российских границ», — рассказал он.

Обеспокоенность наращиванием военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ выражал и президент России Владимир Путин. В своём видеообращении к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности российский лидер напомнил, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть предложения Москвы по «деэскалации напряжённости и снижению риска непредсказуемых инцидентов».

«Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают», — заявил Путин.