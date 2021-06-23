Су-30СМ сопроводил самолёт-разведчик США над Охотским морем

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Российский истребитель Су-30СМ сопроводил американский самолёт-разведчик RC-135 над Охотским морем около границ России. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.
Су-30СМ сопроводил самолёт-разведчик США над Охотским морем
  • © РИА Новости

Как уточнили в ведомстве, 23 июня средства контроля воздушного пространства обнаружили над Охотским морем приближающуюся к госгранице России воздушную цель.

В воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа, пишет ТАСС.

Экипаж идентифицировал цель как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Охотского моря.

Как сообщалось ранее, российский самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца УРО ВМС Великобритании Defender, который нарушил государственную границу России в Чёрном море.

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