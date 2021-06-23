Черноморский флот России остановил нарушение границы британским эсминцем
- РИА Новости
Как заявили в Министерстве обороны, британский эсминец пересёк государственную границу России в 11:52 и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.
«Эсминец был предварительно предупреждён о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал», — говорится в сообщении министерства, поступившем в распоряжение RT.
В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, в 12:19 самолёт Су-24м выполнил «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца. Использовались авиационные бомбы ОФАБ-250.
После этого, в 12:23, эсминец Defender покинул границы территориального моря Российской Федерации, сообщило Минобороны.