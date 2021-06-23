Посла Британии вызовут в МИД России из-за провокации в Чёрном море

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Посол Британии в России будет вызван в Министерство иностранных дел из-за нарушения британским эсминцем государственной границы в Чёрном море. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Посла Британии вызовут в МИД России из-за провокации в Чёрном море
  • Reuters

«Мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию, которая идёт вразрез с международным правом и российским законодательством», — сказала дипломат во время брифинга.

23 июня эсминец УРО ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу России и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.

Черноморский флот России вместе с Пограничной службой ФСБ остановили нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

В результате эсминец покинул границы территориального моря Российской Федерации.

После этого атташе по вопросам обороны при посольстве Британии был вызван в Минобороны России.

Действия британского эсминца в России расценили как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

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