Минобороны оценило действия эсминца Британии в Чёрном море как нарушение конвенции ООН

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В Министерстве обороны России прокомментировали действия эсминца ВМС Великобритании Defender в Чёрном море.
Минобороны оценило действия эсминца Британии в Чёрном море как нарушение конвенции ООН
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Опасные действия эсминца ВМС Великобритании расценены Минобороны России как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», — приводит РИА Новости сообщение.

В министерстве рассказали, что «эсминец был предварительно предупреждён о возможном применении оружия в случае продолжения незаконного нахождения в территориальных водах России».

«Экипаж британского эсминца не реагировал на явные сигналы предупреждения в соответствии с морским правом, в связи с чем российский сторожевой корабль был вынужден выполнить предупредительную стрельбу. В целях дополнительного предостережения российский самолёт Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу британского эсминца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство «призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца Defender для недопущения подобных инцидентов в будущем».

Ранее сообщалось, что Черноморский флот России вместе с Пограничной службой ФСБ остановили нарушение государственной границы эсминцем УРО ВМС Великобритании Defender: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу.

После этого самолёт Су-24м сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

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