Военный атташе Британии вызван в Минобороны России после инцидента с эсминцем

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Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Министерство обороны России в связи с нарушением британским эсминцем российской государственной границы.
Военный атташе Британии вызван в Минобороны России после инцидента с эсминцем
  • РИА Новости

«В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве», — заявили в Министерстве обороны России.

23 июня эсминец УРО ВМС Великобритании Defender нарушил государственную границу России и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.

Черноморский флот России вместе с Пограничной службой ФСБ остановили нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

В результате эсминец покинул границы территориального моря Российской Федерации.

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