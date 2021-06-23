«Не может не беспокоить»: Путин отметил непрекращающееся усиление войск НАТО у границ России

НАТО непрерывно наращивает военную инфраструктуру и контингент вблизи российских границ, что не может не вызывать беспокойства у России, заявил Владимир Путин. Он добавил, что при этом в Североатлантическом альянсе игнорируют российские предложения по деэскалации напряжённости. В то же время глава государства рассчитывает, что руководители НАТО в конце концов перейдут к стратегии выстраивания конструктивных отношений с Москвой. В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что НАТО превратилось в глобальный военно-политический союз, а его главной задачей стало сдерживание России и Китая.

Россию не может не беспокоить тот факт, что НАТО без остановки наращивает свой военный потенциал у российских границ. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности.

«Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряжённости и снижению риска непредсказуемых инцидентов. Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что Россия повышает свой оборонный потенциал «на основе принципа разумной достаточности и не стремится к определяющему, одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил» в свою пользу, особенно в сфере стратегической стабильности. При этом, по его словам, Москва никогда не допустит, чтобы кто-то перетянул этот баланс на себя.

«Наши усилия направлены на снижение рисков, обеспечение предсказуемости и решение разногласий через диалог и конкретные договорённости, в том числе в области контроля над вооружениями», — пояснил президент России.

Видеообращение Владимира Путина к участникам IX Московской конференции по международной безопасности

Накануне Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» для немецкого издания Die Zeit к 80-летию начала Великой Отечественной войны отметил, что расширение НАТО на восток стало основной причиной роста взаимного недоверия в Европе.

«Именно движение блока на Восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединённой Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе. О дававшихся тогда на словах обещаниях о том, что «это не направлено против вас», что «границы блока к вам приближаться не будут», поспешили быстро забыть. А прецедент был создан», — говорится в материале.

Российский лидер добавил, что с 1999 года последовало ещё пять волн расширения Североатлантического альянса, в него вошли 14 новых стран, включая республики бывшего СССР, что «фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий».

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Говоря о теме приближения инфраструктуры НАТО к российским границам в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на канале «Россия 24», президент отметил, что две волны расширения альянса на восток произошли «в условиях хороших отношений» между Москвой и коллективным Западом во главе с США.

«Тем не менее все наши так называемые озабоченности были просто проигнорированы. А все предварительные договорённости — правда, они носили устный характер— с Михаилом Сергеевичем Горбачёвым... Они были забыты, преданы забвению. Не хочется употреблять грубых слов, но просто наплевали на наши интересы — и всё», — подчёркивал Путин.

«Главной задачей НАТО стало сдерживание России и Китая»

Тему отношений между НАТО и Россией в ходе своей вступительной речи на IX Московской конференции по международной безопасности также затронул министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава оборонного ведомства заметил, что на состоявшемся 14 июня саммите НАТО были приняты решения о наращивании военных расходов членов альянса и о совершенствовании потенциала ядерного сдерживания. Подобные шаги «закрепят на годы военное противостояние в Европе», подчеркнул Шойгу. При этом, по его словам, диалог в рамках Совета Россия — НАТО носит формальный характер и не снижает напряжённость в двусторонних отношениях.

«Саммит НАТО, состоявшийся в Брюсселе 14 июня, стал подтверждением трансформации блока из регионального в глобальный военно-политический союз, главной задачей которого определено сдерживание России и Китая», — добавил Шойгу.

Глава российского Минобороны также отметил, что в Европе сложилась «взрывоопасная» ситуация, для её деэскалации необходимо принять ряд конкретных шагов, в том числе предложенных Москвой.

Министр обороны Сергей Шойгу

РИА Новости

© Евгений Биятов

Кроме того, НАТО, как заявил Шойгу, отрабатывает сценарии оперативной переброски войск к российско-белорусским границам, в частности на учениях Defender Europe, в рамках которых практиковались наступательные манёвры на восточном фланге альянса.

«Североатлантический блок наращивает количество группировок высокой степени готовности, отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии», — пояснил министр обороны РФ.

13 июня в Белом доме сообщили, что НАТО к 2022 году проведёт пересмотр стратегической концепции альянса, чтобы противодействовать «агрессивным действиям» России и «вызовам» со стороны Китая.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, отношения между альянсом и Москвой находятся «в самой низкой точке со времён холодной войны из-за агрессивной модели поведения РФ».