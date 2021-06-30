Путин обеспокоен военным освоением Украины странами НАТО

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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что начатое военное освоение Украины вызывает беспокойство.
Путин обеспокоен военным освоением Украины странами НАТО
  • © РИА Новости / POOL

«Подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения на своей территории вблизи украинских границ. Я дал указание Министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести, если кого-то это так беспокоит. Мы это сделали, но вместо того, чтобы отреагировать позитивно... они припёрлись к нашим границам», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что его беспокоит более фундаментальная вещь, чем попытки «зацепить» Россию, а именно — военное освоение украинской территории.

«По Конституции Украины там не может быть военных баз иностранных. Можно создать учебные центры, пользоваться другими формами... Военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, — это создаёт для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реальных жизненных интересов Российской Федерации и народа России», — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что Россия обеспокоена наращиванием военного потенциала и инфраструктуры НАТО у границ государства и отказом альянса от предложений по деэскалации напряжённости.

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