Путин заявил, что НАТО наращивает военный потенциал у границ России

Россия обеспокоена наращиванием военного потенциала и инфраструктуры НАТО у границ государства и отказом альянса от предложений по деэскалации напряжённости. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Девятой Московской конференции по международной безопасности.

«Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряжённости и снижению риска непредсказуемых инцидентов», — сказал Путин.

Он добавил, что в Москве рассчитывают на возобладание в НАТО здравого смысла и желания развивать конструктивные отношения.

Московская конференция по международной безопасности проходит в российской столице в период с 22 по 24 июня при участии представителей оборонных ведомств, международных организаций и экспертов. В рамках мероприятия министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров и директор СВР Сергей Нарышкин представят доклады по теме безопасности.