«Не стремимся к одностороннему военному преимуществу»: Путин о развитии оборонного потенциала России

В российской столице стартовала IX Московская конференция по международной безопасности, организуемая Минобороны России. С обращением к участникам выступил президент Владимир Путин. Свои доклады по ключевым вопросам международной безопасности представят министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров и директор СВР Сергей Нарышкин. RT ведёт прямую трансляцию.