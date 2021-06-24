В МИД России заявили об обеспокоенности действиями НАТО

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Россию беспокоит то, что НАТО последовательно наращивает своё военное присутствие вдоль российских границ, в результате чего Черноморский регион превращается в арену военного противостояния.

Об этом он сказал на Московской конференции по международной безопасности.

«Нас не может не беспокоить то, что НАТО последовательно наращивает своё военное присутствие вдоль наших границ, увеличивает объём воздушного патрулирования, количество учений и заходов кораблей своих ВМС в Чёрное, Балтийское и даже Баренцево море», — цитирует РИА Новости Грушко.

По его словам, «в результате этой деятельности очень спокойные в военном отношении регионы — Балтийский и Черноморский — превращаются в арену абсолютно ненужного военного противостояния».

Он подчеркнул, что «подобные действия ставят под вопрос релевантность самого основополагающего документа — акта Россия — НАТО».

«Не может не возникать вопрос: чем, скажем, постоянные ротации отличаются от постоянного присутствия», — добавил замглавы российского МИД.

23 июня в Минобороны России заявили, что эсминец ВМС Великобритании Defender нарушил российскую государственную границу и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент.

Черноморский флот вместе с пограничниками остановил нарушение границы эсминцем: корабль сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.