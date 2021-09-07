24 канал: Украина разрабатывает собственную систему ПРО

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву не нужна американская система противоракетной обороны, поскольку Украина сейчас разрабатывает собственную. Как передаёт «Телеканал новин 24», дипломат добавил, что ПВО и ПРО — это пока ключевые «дыры», которые Украине необходимо закрывать.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сейчас разрабатывает собственную систему противоракетной обороны. Как передаёт «Телеканал новин 24», дипломат отметил, что ПВО и ПРО — это пока ключевые «дыры», которые необходимо закрывать. По его словам, для этого ведутся переговоры не только с США, но и с другими государствами.

«Нам не нужна американская система ПРО, а нужна украинская. Эта технология может прийти не обязательно из Штатов. Есть другие страны, которые владеют ей, и мы ведём переговоры о доступе к системе», — заявил Кулеба.

Он добавил, что «можно многократно назвать оборонительное соглашение между Украиной и США рамочным. Однако в документе чётко зафиксировано, в каком направлении будет двигаться дальнейшее военно-техническое сотрудничество».

Как напоминает канал, ранее Кулеба сообщил, что к концу 2021 года Украина может получить партию американских систем Javelin, что предусмотрено новым пакетом помощи от США. По его словам, Киев также планирует продолжать переговоры со Штатами для получения других видов летального оружия и нелетального оборудования.