Главред: отказ Украины от «Минска-2» станет международной победой Зеленского

Судя по итогам переговоров с Меркель и Байденом, Владимир Зеленский не хочет рисковать своей судьбой и вносить Минские соглашения в украинское законодательство, считает политический аналитик Александр Кочетков. Как он пишет в статье для «Главреда», если Зеленский сумеет из любых побуждений политически похоронить «Минск-2», это станет его огромной международной победой, кто бы как к украинскому президенту ни относился.
Судя по итогам переговоров Владимира Зеленского с Ангелой Меркель и Джо Байденом, он не хочет рисковать своей судьбой и вносить «капитулянтские Минские соглашения» в украинское законодательство, считает политический аналитик Александр Кочетков. Как он пишет в материале для портала «Главред», если Зеленский сумеет из любых побуждений политически похоронить «Минск-2», это станет его огромной международной победой, кто бы как к украинскому президенту ни относился.
При этом, продолжает эксперт, предпосылки для жаркой политической осени на Украине сохраняются даже при снятии «Минска» с повестки. С экономической стороны — это падение реального уровня жизни украинцев, несмотря на бравурные отчёты правительства о росте ВВП и прочих успехах.
С политической стороны предпосылкой служит миграция Зеленского в противоположную сторону от его предвыборных обещаний. Этим крайне недовольны условно пророссийские граждане Украины, голосовавшие за «президента мира», которые чувствуют себя обманутыми. Но этим недовольны и политики правого толка, так как Зеленский явно перемещается на их электоральное поле.
«При этом все — и пророссийские, и проукраинские — негодуют из-за отсутствия реальных результатов в борьбе с коррупцией. Если напряжение между электродами достаточно велико, то искра обязательно проскочит. Напряжения между властью и обществом сейчас достаточно не просто для искры, а для целой электрической дуги. А конкретный повод, увы, всегда найдётся», — заключает политический аналитик.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты считают «политически мотивированным и позорным» обвинительный приговор членам президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку.
Главный тренер сборной Мальты по футболу Дэвис Манджа назвал хорошей новостью отсутствие в составе российской команды травмированного Александра Головина в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов провёл встречу с представителем руководства сирийского оппозиционного Фронта за перемены и освобождение, руководителем «Московской платформы» сирийской оппозиции Кадри Джамилем.
Следователи Иркутской области начали проверку по факту дорожного инцидента с участием депутата заксобрания региона от КПРФ Антона Романова. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по области.
Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал возможный рекорд Новака Джоковича, который в случае победы в Открытом чемпионате США по теннису оформит календарный Большой шлем впервые с 1969 года.
В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в результате ДТП с участием грузопассажирского автомобиля пострадали десять человек, организована проверка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил в беседе с RT, что газопровод «Северный поток — 2» позволит улучшить экономические отношения с Германией благодаря бесперебойным поставкам газа.
Заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов сообщил, что на инвестиционном портале Москвы с начала года 13 тыс. предпринимателей создали новые учётные записи.
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил воздержаться от проверок малого и среднего бизнеса во время пандемии. С соответствующей инициативой он намерен обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину.