Главред: отказ Украины от «Минска-2» станет международной победой Зеленского

Судя по итогам переговоров с Меркель и Байденом, Владимир Зеленский не хочет рисковать своей судьбой и вносить Минские соглашения в украинское законодательство, считает политический аналитик Александр Кочетков. Как он пишет в статье для «Главреда», если Зеленский сумеет из любых побуждений политически похоронить «Минск-2», это станет его огромной международной победой, кто бы как к украинскому президенту ни относился.

Судя по итогам переговоров Владимира Зеленского с Ангелой Меркель и Джо Байденом, он не хочет рисковать своей судьбой и вносить «капитулянтские Минские соглашения» в украинское законодательство, считает политический аналитик Александр Кочетков. Как он пишет в материале для портала «Главред», если Зеленский сумеет из любых побуждений политически похоронить «Минск-2», это станет его огромной международной победой, кто бы как к украинскому президенту ни относился.

При этом, продолжает эксперт, предпосылки для жаркой политической осени на Украине сохраняются даже при снятии «Минска» с повестки. С экономической стороны — это падение реального уровня жизни украинцев, несмотря на бравурные отчёты правительства о росте ВВП и прочих успехах.

С политической стороны предпосылкой служит миграция Зеленского в противоположную сторону от его предвыборных обещаний. Этим крайне недовольны условно пророссийские граждане Украины, голосовавшие за «президента мира», которые чувствуют себя обманутыми. Но этим недовольны и политики правого толка, так как Зеленский явно перемещается на их электоральное поле.

«При этом все — и пророссийские, и проукраинские — негодуют из-за отсутствия реальных результатов в борьбе с коррупцией. Если напряжение между электродами достаточно велико, то искра обязательно проскочит. Напряжения между властью и обществом сейчас достаточно не просто для искры, а для целой электрической дуги. А конкретный повод, увы, всегда найдётся», — заключает политический аналитик.