Главред: экстраординарные условия — в Киеве рассказали, когда ВСУ применят силу в Донбассе

Пресс-секретарь делегации Киева в трёхсторонней контактной группе, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина до последнего не будет прибегать к силовому варианту в Донбассе, однако Киев пойдёт на такой шаг в случае нападения России. Как передаёт «Главред», Арестович добавил, что должны сложиться экстраординарные условия, чтобы ВСУ начали наступление.
Украина пойдёт в наступление в Донбассе в случае нападения России. Как передаёт «Главред», об этом заявил пресс-секретарь делегации Киева в трёхсторонней контактной группе, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Арестович добавил, что должны сложиться экстраординарные условия, чтобы ВСУ начали наступление.
«Мы пойдём, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора, тогда мы пойдём воевать и даже пойдем в контрнаступление», — сказал он.
Советник главы офиса украинского президента убеждён в том, что наступление в Донбассе чревато потерями среди мирного населения, которое преимущественно составляют украинские граждане, поэтому, по его словам, Украина до последнего не пойдёт на такой шаг.
«Мы предусматриваем политико-дипломатическое урегулирование одновременно с прокачкой оборонного сектора», — добавил Арестович.
Он также подчеркнул, что речи о введении миротворцев в регион пока не идёт.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT высказанную в офисе украинского лидера Владимира Зеленского идею переименовать страну в Русь-Украину.
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT высказанную в офисе украинского лидера Владимира Зеленского идею переименовать страну в Русь-Украину.
В МИД России прокомментировали доставку гуманитарного груза Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в сирийский Идлиб. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В районе турбазы в Энгельсском районе Саратовской области гидросамолёт совершил жёсткую посадку. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения областного правительства Юрия Юрина.
В Ростуризме сообщили, что «суммарно в этом году по программе туристического кешбэка было куплено туров и проживания примерно на 32,4 млрд рублей, а россиянам напрямую вернулось около 6,15 млрд рублей».
Комитет Совета Федерации по социальной политике направил ряд предложений в Минздрав России. Инициативы готовили около трёх месяцев — их выработали на круглом столе в Совфеде. Эксперты пришли к выводу, что здоровью учеников уделяют меньше внимания, чем здоровью дошкольников.
Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что Европейский союз созовёт в сентябре международную конференцию для решения вопроса расселения беженцев из Афганистана по иностранным государствам.