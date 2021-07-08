Корреспондент Оригинал

Корреспондент: Украина предложила НАТО Донбасс для тестирования нового оборудования

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Министр обороны Украины Андрей Таран предложил членам НАТО испытать новейшие средства радиоэлектронной борьбы в Донбассе. Как передаёт «Корреспондент», он заявил, что «Россия постоянно использует оккупированный Донбасс как полигон для тестирования своих военных разработок», и призвал партнёров предоставить новейшие средства радиоэлектронной борьбы, чтобы проверить их в реальном противостоянии российскому вооружению.
Корреспондент: Украина предложила НАТО Донбасс для тестирования нового оборудования
Reuters

Украина предложила членам НАТО испытать новейшие средства радиоэлектронной борьбы на российских системах РЭБ, которые «Россия тестирует на оккупированных украинских территориях». Как пишет «Корреспондент», об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

«Мы сможем предоставить штаб-квартире НАТО информацию, скажем так, для увеличения способности действовать и наблюдать странам альянса на территории Украины. Также важное совместное получение информации, которую можно использовать против российской агрессии», — сказал Таран на конференции по вопросам реформ на Украине в Литве.

Таран напомнил, что «Россия постоянно использует оккупированный Донбасс как полигон для тестирования своих военных разработок», и призвал партнёров предоставить новейшие средства радиоэлектронной борьбы, чтобы проверить их в реальном противостоянии российскому вооружению.
 
«Мы приглашаем вас предоставлять нам новые системы для того, чтобы протестировать их возможности в борьбе с российскими системами РЭБ в современной войне», — заявил глава оборонного ведомства.
 
Министр заявил, что на Украине есть определённые пробелы в противоракетной и противовоздушной защите в ВМС, а также в системе раннего предупреждения.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Корреспондент Украина Европа
теги
военная техника Донбасс НАТО Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров