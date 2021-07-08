Корреспондент: Украина предложила НАТО Донбасс для тестирования нового оборудования

Министр обороны Украины Андрей Таран предложил членам НАТО испытать новейшие средства радиоэлектронной борьбы в Донбассе. Как передаёт «Корреспондент», он заявил, что «Россия постоянно использует оккупированный Донбасс как полигон для тестирования своих военных разработок», и призвал партнёров предоставить новейшие средства радиоэлектронной борьбы, чтобы проверить их в реальном противостоянии российскому вооружению.

Украина предложила членам НАТО испытать новейшие средства радиоэлектронной борьбы на российских системах РЭБ, которые «Россия тестирует на оккупированных украинских территориях». Как пишет «Корреспондент», об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

«Мы сможем предоставить штаб-квартире НАТО информацию, скажем так, для увеличения способности действовать и наблюдать странам альянса на территории Украины. Также важное совместное получение информации, которую можно использовать против российской агрессии», — сказал Таран на конференции по вопросам реформ на Украине в Литве.

Таран напомнил, что «Россия постоянно использует оккупированный Донбасс как полигон для тестирования своих военных разработок», и призвал партнёров предоставить новейшие средства радиоэлектронной борьбы, чтобы проверить их в реальном противостоянии российскому вооружению.

«Мы приглашаем вас предоставлять нам новые системы для того, чтобы протестировать их возможности в борьбе с российскими системами РЭБ в современной войне», — заявил глава оборонного ведомства.

Министр заявил, что на Украине есть определённые пробелы в противоракетной и противовоздушной защите в ВМС, а также в системе раннего предупреждения.