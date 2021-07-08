NI: американские танки в Польше сдержат Россию от «военного авантюризма»

Чтобы «обеспечить сдерживание, которое удержало бы Россию от военного авантюризма», США необходимо поддерживать действия Польши по приобретению танков M1 «Абрамс», уверен автор The National Interest. По его мнению, это стало бы убедительным свидетельством готовности НАТО защищать свой восточный фланг.

В последнее время США значительно увеличили своё военное присутствие на восточном фланге, в том числе в районах, расположенных вблизи Балтийского и Чёрного морей. Как пишет The National Interest, в ноябре 2020 года Варшава и Вашингтон подписали Соглашение о расширенном сотрудничестве между США и Польшей в сфере обороны, которое предусматривает размещение американских войск и военной техники на территории Польши.

Кроме того, Варшава, являющаяся основой обороны восточного фланга НАТО, начала реализацию долгосрочной многомиллиардной программы модернизации своих вооружённых сил. Польша приобрела системы противовоздушной и противоракетной обороны — зенитные ракетные комплексы Patriot и высокомобильную реактивную систему залпового огня HIMARS. Совсем недавно она также подписала контракт на поставку истребителей пятого поколения F-35.

Однако, продолжает автор материала, чтобы «обеспечить сдерживание, которое удержало бы Россию от военного авантюризма», Польше необходимо завершить модернизацию оставшейся части своего танкового парка, прежде чем Россия сможет добиться подавляющего преимущества в обычных вооружённых силах. Для этого администрация Байдена должна поощрять и поддерживать действия Польши по приобретению танков M1 «Абрамс», поскольку на вооружении польской армии всё еще находятся около 500 устаревших танков советского образца, которым более 30 лет.

«Это обеспечило бы ряд преимуществ. Во-первых, это существенно улучшило бы возможности Польши вести масштабные боевые действия с использованием тяжёлой техники. Если говорить о войне с применением обычных вооружений, даже в XXI веке танки играют важную роль. Во-вторых, это послужило бы ещё одним сигналом Москве о том, что свои слова в поддержку НАТО Вашингтон намерен подкреплять делами. В-третьих, это способствовало бы обеспечению оперативного взаимодействия между польскими и американскими войсками и улучшило бы обеспечение польских вооружённых сил», — пишет автор The National Interest.

По его мнению, помощь странам, расположенным на передней линии, таким как Польша, в приобретении средств для действий в качестве резервных сил имеет важнейшее значение для реализации задач НАТО по сдерживанию. Поэтому предоставление Польше одной из модификаций танка M1 «Абрамс» и привлечение её промышленности к участию в техническом обеспечении американских и польских танков «Абрамс» стало бы убедительным свидетельством готовности НАТО защищать свой восточный фланг.