УП: страны «люблинского треугольника» подписали декларацию о поддержке членства Украины в НАТО и ЕС

Украина, Литва и Польша подписали ряд документов, среди которых — декларация о совместном историческом наследии и общих ценностях. Как пишет «Украинская правда», как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, и Литва, и Польша осуждают российскую агрессию, а также подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС.
Министры иностранных дел стран «люблинского треугольника» — Украины, Литвы и Польши — подписали три совместных документа, в том числе о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО. Как пишет «Украинская правда», об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Первый документ — это декларация о совместном историческом наследии и общих ценностях. В нём мы констатируем то, что объединяет наши страны не только в прошлом, но и в будущем. В будущем это, безусловно, единая Европа. И Литва, и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС, поддерживают Крымскую платформу, осуждают российскую агрессию против нашего государства», — сказал Кулеба.
Как отмечает издание, вторым документом является дорожная карта развития «люблинского треугольника», которая включает различные вопросы от экономики до противодействия гибридным угрозам. И третий утверждённый министрами документ — это план мер по противодействию дезинформации.
«Три наши страны имеют уникальный опыт в противодействии российской дезинформации. Украина обладает бесценным опытом того, как работает российская дезинформация и как ей противодействовать. Три страны объединят усилия, не только чтобы совместно бороться против дезинформации, но и чтобы другие страны могли пользоваться нашим опытом», — добавил украинский министр.
В пресс-службе факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова сообщили, что обеспечат девятилетней студентке Алисе Тепляковой комфортное пребывание на территории вуза.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках первых телефонных переговоров с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем указал на необходимость построения отношений Анкары и Брюсселя на основе возможного вступления республики в Евросоюз.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с главами 16 федеральных земель об ужесточении антикоронавирусных мер заявил, что из-за быстрого распространения омикрон-варианта COVID-19 в стране может начаться пятая волна пандемии.
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить проект основ государственной политики в области авиационной деятельности до 2030 года.
Коллективный иммунитет от COVID-19 в Мурманской области достигает 72%, что позволяет региону войти в десятку лучших субъектов РФ по данному показателю, заявил губернатор Андрей Чибис на заседании президиума Координационного совета при правительстве России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.
Спасатели достали из-под лавины третьего российского военнослужащего, охранявшего Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали. Об этом сообщил замглавы МЧС Республики Южная Осетия Ацамаз Бестауты.