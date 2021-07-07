А нас спросили? — жители украинского Нью-Йорка поделились впечатлениями от переименования посёлка

Верховная рада проголосовала за переименование прифронтового посёлка Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк, как он назывался до 1951 года. «СТРАНА» пообщалась с жителями населённого пункта, которые рассказали, что они думают о новом старом названии.

1 июля Верховная рада проголосовала за переименование прифронтового посёлка Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк, как он назывался до 1951 года. Депутаты ссылались на запрос Донецкой областной военно-гражданской администрации, однако голоса самих «нью-йоркцев» пока никто не слышал, поэтому журналисты «СТРАНЫ» оправились в Донбасс, чтобы спросить жителей посёлка — нравится ли им новое название.

Как пишет автор материала, инфраструктура донецкого Нью-Йорка не сравнится с его американским тезкой: повсеместная разруха, свалки, нуждающиеся в капремонте дороги, советские трёхэтажки, жилые дома из шлакоблока и с мозаикой 1917 года на стенах, школы, которые отапливаются дровами и углём, поросший сорняком местный парк.

Жители считают, что населённый пункт, мягко говоря, не соответствует названию Нью-Йорк. Он затухает, наблюдается замирание жизни, а не её развитие.

«Раньше здесь было больше различных предприятий. В настоящий момент осталось одно предприятие — вот так «развивается» посёлок. Чтобы соответствовать тому названию, которое сейчас есть, он должен быть лучше, чем в то время, когда был Новгородским. Нужно много вкладывать средств и труда и всего остального», — говорит мужчина на вопрос о переименовании родного посёлка.

На вопрос, чего не хватает Нью-Йорку, мужчина ответил, что рабочих мест.

«Без рук ничего не будет», — делает он выводы.

Другой местный житель относится к переименованию положительно, потому что сталкивался с ошибками почтовой службы, которая вместо одного Новгородского отправляла посылку в другой пункт назначения — Новогородку Кировоградской области.

«Да положительно, я думаю. Будет меньше ошибок. Я со своей стороны говорю. Потому что Новгородского несколько штук — и в Кировоградской области, по-моему, есть, и ещё где-то. В этом плане. У меня путали, допустим. Я посылки отправлял и несколько раз приходили не туда. По-моему, в Кировоградскую область», — объясняет он свою позицию.

Ещё один участник опроса назвал переименование американизацией.

«Американизация дальше. Я не против Нью-Йорка, который был до этого. Но это не означает, что нужно делать из кого-то идиотов. Да, я не против. А кто это решил вообще?» — говорит мужчина.

В диалог вступил его товарищ. Он поправил своего друга и рассказал, почему поселок изначально назывался Нью-Йорком.

«Желание вернуть историческое название посёлку понятное и нормальное, но Нью-Йорк никак не ассоциировался с Америкой. Нынешнее состояние — немецкая колония. И основатель её Йорк. И первая часть названия — новый город. То есть немцы основали по ул. Садовой и Заречной это поселение. Очень красивое. Полноводная река и очень хорошее место. Они развили инфраструктуру не только в Нью-Йорке. Здесь все прилегающие территории ими же освоены. Это начало прошлого века. Само название ничего не меняет. Меняются люди и место. Поэтому, если мы хотим жить лучше — дело не в названии», — сказал мужчина.

Он вспоминает, что прежде здесь работало 15 предприятий. А сегодня работает один завод, и тот — на 30% своей мощности.

«Поэтому давайте сначала поднимем инфраструктуру, а потом назовёмся Нью-Йорком. А тот, кто хочет, чтоб город назывался Нью-Йорком и чувствовать себя нью-йоркцем — это разные вещи. Быть генералом и называться им — это разные вещи. Место очень хорошее, люди хорошие. Не в названии дело», — добавил местный житель.

Посёлок, по его мнению, живет с мыслями об окончании войны.

«Вот наши освободители сидят, они закончат воевать, и будет всем хорошо. Потому что мы уже устали 8 лет воевать. Мы хотим просто жить. И дети мои одни уехали отсюда, а другие — остались. И живём, и работаем. У меня 5 внучек здесь в Нью-Йорке», — говорит местный житель.

На вопрос о том, что нужно улучшить в городе, он только смеется и отвечает, что «в Киеве есть что улучшать, а здесь фундамента не хватает, ума не хватает и руководителя хорошего, как и везде».

Многие не против переименования, но против ахового состояния поселковой инфраструктуры.

«Как корабль назовешь, так он и поплывёт. Я надеюсь, это к лучшему будет, — признаётся женщина, которая продолжает называть родной поселок по старинке, пока не привыкнет.

Я здесь родилась в Новгородском. По старинке и буду называть. В последнее время у нас так замусорили посёлок, нет у нас ЖЭКа, некому следить за поселком, трава по плечи, мусорники не убирают, работы нет для людей. В общем, застой полный», — рассказывает она о Нью-Йорке и желаемых улучшениях для него.

Другой местный житель слов для негодования не выбирает.

«Переименовать могли только придурки, если честно. И те, которые в Верховной зраде проголосовали за переименование, я бы им поотрывал то, что у них есть, поотрывал бы с ходу. У кого из жителей поселка спросили. Что, референдум провели? Спросили мнения? Это же как-то несерьёзно ни разу», — ответил противник переименования.

Он говорит о том, что большая часть депутатов не знает, что такое Конституция, а «президент фактически узурпировал власть».

«Ну, какой Нью-Йорк? Я вообще был против всех этих переименований. Это сколько денег пошло. И по большому счёту если что-то делается, то после этого должно наступать что-то лучшее. Мне кажется, хоть Вашингтон, хоть Нью-Йорк, хоть Брюссель, хоть Берлин, лучше не станет, потому что хозяина нет», — добавляет собеседник издания.

На местном рынке почти все опрошенные изданием также оказались противниками переименования.

«Потому что народ не спросили. А решила местная власть это сделать, чтобы себе набрать баллы. Потому что ничего не делается в посёлке, кроме стройки своих магазинов, сидят на грантах, отмывают деньги. А для посёлка, для людей ничего не сделали. Не стало лучше жить ни людям, никому. Как молодёжь уезжала за границу на заработки, так и уезжает. Как был убийственный посёлок, так он и остался. Чему радоваться? Что пенсионеры наши доживают, а не живут. Что даст поселку это название? Это было бы с радостью, если бы этого хотел народ. А так это хотела наша местная власть пропиариться на всю Украину», — рассказала продавщица.



«Повышать пенсии надо, зарплаты. А изменение названия ничего не дает кроме расходов. Печати, что там ещё, справки. На первом месте забота о людях должна быть. Рабочих мест нет, предприятия производства сокращаются. Поэтому надо экономику восстанавливать», — подытожил коллега предыдущей участницы опроса.