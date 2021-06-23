Главред: советник Зеленского ответил Путину на резкие заявления об Украине и Крыме

В ответ на слова Владимира Путина о том, что события 2014 года на Украине являются государственным переворотом, организованным США, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Москве не получится навязать миру трактовку событий на Украине, которые не соответствуют действительности. Как пишет «Главред», Подоляк добавил, что Россия является государством, которому сложно понять право народа на восстание против власти.

Российским властям не удастся навязать «свою неправдивую трактовку оккупации Крыма* и Донбасса». Как пишет «Главред», об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Украинский чиновник в ответ на заявления российского президента Владимира Путина о том, что «революция достоинства» является государственным переворотом, организованным США, сказал, что Россия является государством, которому сложно понять право народа на восстание против власти.

«Господин Янукович в 2014 году бежал в Россию не от конкретных лидеров тогдашней оппозиции или от мифического влияния Госдепа США, а от народного гнева», — сказал чиновник.

При этом он отметил, что Янукович решил пренебречь европейским выбором Украины под давлением именно России, которая фактически поставила ему ультиматум. Если бы этого не было, ситуация в стране решилась бы на базе досрочных выборов, а не событий января и февраля 2014 года на Майдане.

«Если бы руководство России не пыталось контролировать Украину и другие соседние государства и не выставляло ультиматумов, события 2013 года могли бы развиваться иначе», — полагает Подоляк.

Чиновник также добавил, что у Москвы не получится навязать миру трактовку событий на Украине, которые не соответствуют действительности.

«Руководству России не удастся навязать Европе ложную трактовку захвата Крыма и разжигания войны в Донбассе», — подчеркнул Михаил Подоляк.

Как напоминает издание, ранее Владимир Путин назвал события 2014 года на Украине государственным переворотом, который организовали США, а присоединение Россией Крыма он объяснил следствием раскола украинского государства.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

