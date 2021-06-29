Обозреватель: ВСУ были готовы отвоевать Донбасс ещё в 2018 году
Вооружённые силы Украины готовы к силовой операции в Донбассе с 2018 года, однако для этого должен был сложиться целый комплекс оснований. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и перемещённых лиц Украины Юрий Грымчак.
«Мы готовы были освободить военным путём отдельные районы Донецкой и Луганской областей ещё в 2018 году. К тому времени у нас было достаточно сил и средств», — рассказал Грымчак.
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