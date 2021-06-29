Обозреватель: ВСУ были готовы отвоевать Донбасс ещё в 2018 году

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и перемещённых лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что Киев был готов к проведению силовой операции в Донбассе ещё в 2018 году. Однако, как пишет «Обозреватель», Украина не пошла на такой шаг, поскольку это привело бы к жертвам среди мирного населения, а также к ответному удару со стороны «российско-оккупационных войск».

Вооружённые силы Украины готовы к силовой операции в Донбассе с 2018 года, однако для этого должен был сложиться целый комплекс оснований. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и перемещённых лиц Украины Юрий Грымчак.

«Мы готовы были освободить военным путём отдельные районы Донецкой и Луганской областей ещё в 2018 году. К тому времени у нас было достаточно сил и средств», — рассказал Грымчак.

Как пояснил экс-чиновник, в 2018 году не было принято решение о наступлении в Донбассе из-за ряда объективных причин. Прежде всего, потому, что такая операция приведёт к жертвам среди мирного населения, а также к ответному удару со стороны «российско-оккупационных войск».

«Мы знали, сколько там находится военных, они вооружены. Но самая большая проблема была в том, что мы не понимали, какими силами и средствами Россия ударит навстречу наших войск. Поэтому сегодня рассматривать военный компонент обязательно надо, но это крайний вариант, который может быть использован при целом комплексе таких оснований. Сегодня их нет», — объяснил Грымчак.

В то же время экс-чиновник отметил, что на сегодня появилось больше оснований надеяться на дипломатический способ разрешения конфликта.

«Что касается дипломатии, то страны G7 сделали очень важное, на мой взгляд, заявление по поводу того, что они рассматривали и рассматривают Российскую Федерацию как сторону конфликта. Поэтому все разговоры о том, что Россия выступает как посредник, она может в чём-то помочь — это разговоры, которые можно прекращать», — добавил Грымчак.