Das Erste: Нью-Йорк на Донбассе — жители украинского посёлка борются за возвращение его исторического названия

Жители посёлка Новгородское, расположенного на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области, борются за возвращение месту исторического названия, сообщает Das Erste. Дело в том, что до 1951 года посёлок назывался Нью-Йорком. По мнению местных жителей, возвращение старого наименования позволит посёлку прославиться на весь мир — и принять заседание Генассамблеи ООН.

Татьяна Красько родилась и выросла в Новгородском, много лет преподавала в школе историю. Во время острой фазы войны она стала секретарём поселкового совета. Бедность, разруха и люди в форме определяют облик улиц посёлка Новгородское в Донецкой области. Он расположен на территории, подконтрольной украинскому правительству, прямо на линии разграничения. Оставшиеся жители ищут способы обеспечить выживание своего города. Но как? Для Татьяны Красько ответ кроется на городском кладбище.

ТАТЬЯНА КРАСЬКО, секретарь поселкового совета Новгородского: Здесь лежат Янцены.

Они основали Нью-Йорк, украинский Нью-Йорк. До 1951 года посёлок Новгородское назывался так официально. Первые немецкие поселенцы дали ему это название в конце 19 века. После Второй мировой войны воспоминания о немецких основателях должны были исчезнуть, и советские власти превратили Нью-Йорк в Новгородское. Сегодня, считает Татьяна, Новгородское должно снова стать Нью-Йорком. Тогда, по её словам, о посёлке начнут писать в заголовках газет по всему миру.

ТАТЬЯНА КРАСЬКО, секретарь поселкового совета Новгородского: Наш министр иностранных дел предложил провести заседание ООН здесь, в украинском Нью-Йорке. Мы готовы, пускай приезжают.

В посёлке есть автозаправка «Нью-Йорк», пиццерия «Нью-Йорк» и несколько компаний с таким же названием. Жители действительно относятся к переименованию серьёзно. В далёком Киеве законопроект уже внесён в парламент. Однако не все местные жители разделяют энтузиазм Татьяны.

75-летний Михайло живёт в районе заграждений, прямо за линией соприкосновения.

МИХАЙЛО, житель Новгородского: Я родился в Нью-Йорке, тогда Донецкая область ещё называлась Сталинской, так записано в свидетельстве о рождении. Но что это даст, всё переименовывать? Они должны работать, действовать, а не просто разглагольствовать.

Субботник на одной из детских площадок. Частная инициатива. У военно-гражданской администрации нет на это ни времени, ни денег.

ТАТЬЯНА КРАСЬКО, секретарь поселкового совета Новгородского: Мы верим в это место, несмотря ни на что. И кто знает, когда оно снова будет называться Нью-Йорком, может быть, они больше не будут стрелять в нас с той стороны. Потому что кто захочет связываться с американцами?

Голубая мечта. Но Татьяна не хочет сидеть сложа руки. Идея с Нью-Йорком намного лучше.

Дата выхода в эфир 29 июня 2021 года.