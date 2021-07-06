Главред: Москва будет ждать кризиса на Украине для запуска новых сепаратистских проектов
Россия по-прежнему будет оказывать давление на Украину в виде определённых военных маневров и операций, однако полномасштабного наступления не будет, уверен политолог-международник Денис Москалик. Как пишет «Главред», эксперт добавил, что Москва будет ждать кризиса в украинском государстве и тогда начнёт действовать. При таком сценарии Кремль может запустить новые сепаратистские проекты не только в Донбассе, но и на Закарпатье, Волыни и в Черниговской области.
«Безусловно, Россия будет оказывать военное давление. В первую очередь это диверсионно-разведывательные операции, определённые военные манёвры. Но в ближайшее время полномасштабного вторжения не будет. Россия, скорее всего, будет выжидать какого-то кризиса внутри Украины», — считает эксперт.
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