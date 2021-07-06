Корреспондент: украинцы тратят денег больше, чем зарабатывают

Согласно информации Государственной службы статистики Украины, в первом квартале текущего года граждане страны потратили денег больше, чем заработали. Как передаёт «Корреспондент», главными источниками доходов были зарплата и соцпомощь от государства. Почти все заработанные средства украинцы потратили на покупку различных товаров и услуг.
За первый квартал 2021 года украинцы заработали 983,6 млрд гривен, а потратили за аналогичный период на 83,4 млрд грн больше. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.
Отмечается, что главными источниками доходов украинцев были заработная плата — 475,7 млрд (48,4%) и социальная помощь от государства — 340,6 млрд (34,6%).
Располагаемый доход за первый квартал 2021 года в расчете на одного человека составил 18 010 гривен.
Почти все заработанные средства украинцы потратили на покупку различных товаров и услуг — 983,6 млрд грн (96,5%).
Как напоминает издание, ранее сообщалось, что зарплаты выросли на треть за год. При этом реальные зарплаты с учётом инфляции выросли на 16,8%.
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