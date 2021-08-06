Чемодан, вокзал, Россия: Зеленский рассказал, кому не следует оставаться в Донбассе

В интервью телеканалу «Дом» Владимир Зеленский, когда-то построивший свою предвыборную кампанию на использовании русского языка и апелляции к ценностям русскоязычных жителей Украины, продемонстрировал совершенно иную позицию. Как пишут «Вести», украинский президент рассказал, кому нужно уезжать из Донбасса, и объяснил, почему в регионе до сих пор нет мира, который он обещал перед президентскими выборами.

Владимир Зеленский дал интервью телеканалу «Дом», в котором рассказал о Крыме* и Донбассе и о том, когда они вернутся на Украину. Как пишут «Вести», когда-то построивший свою предвыборную кампанию на использовании русского языка, апелляции к ценностям русскоязычных жителей Украины, сегодня Владимир Зеленский явно демонстрирует иную позицию по ключевым вопросам.

Журналисты разобрали главные заявления из интервью Владимира Зеленского.

«Сначала никто ничего не понял»

Владимир Зеленский рассказал о впечатлениях о концерте в Донецке в апреле 2014 года. Сначала, по его словам, никто ничего не понял: «В апреле у нас был концерт «Квартала». Добрый, теплый, аншлаговский зритель. Молодые ребята шли с разными флагами, с украинскими и не только, «Донбасс наш», крикнули: «О, Вован, давай сфоткаемся!».

Зеленский ответил, что сейчас не до фотографий: «Я воспринял это как что-то странное. С другой стороны, мы привыкли уже жить в атмосфере, когда люди бастуют, кто-то по делу, кто-то получает деньги, иногда не понимая, что у них в руках. Как правило, такие манипуляции, такие шаги, никогда не думаешь, к чему они могут привести… Мы сели, я помню, в автобус, а мне совсем не по себе. А потом, мне кажется, это просто пропасть, что произошло. Как в фантастических книгах. Апокалипсис вдруг».

«Ощущение, что мы не теряем людей, оно появилось»

По минскому процессу, отмечает издание, позиция Украины остаётся неизменной.

«Нельзя за стол садиться с людьми, у которых в руках оружие… Прекращение огня: чтобы о чём-то говорить, надо перестать стрелять. Мы имеем режим прекращения огня, он семь месяцев действовал, пять из которых были провокации, ранения. Да, но ощущение, что мы идём, мы не теряем людей, оно появилось», — заявил Зеленский.

При этом украинский президент гордится режимом тишины, который сберёг жизни украинских граждан: «Я, честно говоря, когда мы договорились о режиме огня и вернули те 150-160 человек, я считаю, большое дело, это здорово! Это же семьи, 150-160 счастливых семей. Это важно, нужно не останавливаться и работать».

«Это гораздо важнее любой пули»

В процессе «деоккупации Донбасса» официальный Киев, исходя из слов президента, усилит акцент на информационной составляющей, особенно «от людей до людей». В частности, Владимир Зеленский подчеркнул: «Если мы хотим вернуть Донбасс, территории очень важны, но прежде всего — вернуть людей. Потому что людям там сложно устоять и остаться в голове и в сердце украинцем. Потому что они должны выживать».

Мир зависит от одного человека

В интервью Зеленский ответил и на главный вопрос — почему до сих пор нет обещанного им мира.

«Вот вам выписанных несколько документов, шагов и так далее. Вот они, выписаны, ты шаг за шагом идешь, а потом — бац! — что-то сорвалось. «Вы же обещали через год закончить войну!» Конечно, я очень этого хочу. Я всё делаю для этого. Но, увы, не всё от меня зависит. Я считаю, абсолютно не скрываю, и президент России знает моё мнение, что сегодня 90 процентов успеха в вопросе возвращения Донбасса зависит от одного человека. И точно надо знать, что он с этим живёт. И люди в Донбассе должны это понимать, не должны жить какими-то иллюзиями, «вот, если бы да кабы». Нет никаких «если бы да кабы!». Да, мы собираем немцев, французов, американцев, британцев, канадцев, арабские страны, со всех сторон… Нужна политическая воля, воля человеческая», — отметил Зеленский.

Мы реагировали, а они паспортизируют

Владимир Зеленский также прокомментировал обвинения в том, что украинская сторона намеренно обстреливала ракетами мирное население: «Мы отвечали боевикам только тогда, когда они стреляли по нашим военным… Но чтобы отправлять стрелять по мирным жителям — это все враньё».

Более того, отметил он, игнорируя договорённости, боевики препятствуют доступу Красного Креста и проводят паспортизацию, которая опасна для Украины.

«Россия нарушает всё международное право. Но суть не в этом. Что они делают? Чем эта паспортизация отличается от той, что в Крыму? Да ничем. Сначала паспорта, а потом входят защищать. А потом выборы в Госдуму, ещё куда-то, сажают в автобусы, вывозят, заставляют голосовать. Это рабство какое-то! Но насильно мил не будешь… Всё это смоется, и всё это пройдёт», — рассказал он.

Оккупировали — гости

Как отметил президент Украины, если углубиться, дорога к урегулированию конфликта в Донбассе — в осознании того, кто ты и чего хочешь.

«Ты любишь эту страну или нет. Любишь — ты украинец. Не любишь — ты гость, ты путешественник. Вот эти люди, которые оккупировали, они гости. Они никогда не будут любить Крым так, как мы. Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море — это детство, для тебя эти рапаны — они вкусные, и ты, когда кушаешь эти рапаны, ищешь, а где там песочек, потому что в детстве было так. Это невозможно привить! Это моё, я этот Крым знаю. Прыгая со скалы, удивлял свою будущую супругу… И вся вот эта мишура, это всё уйдёт. Невозможно не быть украинцем и любить все эти территории. Такая же история и с Донбассом», — заявил он и заметил, что российская история ещё будет оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма. А «симпатикам России» следует, по мнению Владимира Зеленского, уезжать из Донбасса.

Кому уйти, кому остаться

Я полагаю, сказал он, если ты живешь в Донбассе и считаешь: «вот, Россия, наше дело правое», — большая ошибка оставаться жить в Донбассе. «Это никогда не будет русской территорией, не важно, сколько это будет оккупировано. Это как стена в Германии. В любом случае люди воспользуются моментом и стена рухнет». По мнению Зеленского, это произойдёт. Даже если не договорятся — «люди воспользуются».

А если уважаешь страну, флаг и язык, даже если не очень хорошо его учил в школе, — держись.

«Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени», — резюмировал президент Украины.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).