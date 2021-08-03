СТРАНА: Зеленский уверен, что Крым никогда не станет русским

Владимир Зеленский заявил, что Крым «не будет русским никогда». Как пишет «СТРАНА», украинский президент добавил, что украинцы любят полуостров, поэтому он обязательно должен вернуться в состав Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал делом времени возвращение Крыма* и Донбасса. Он считает, что данные территории «никогда не станут русскими». Как пишет «СТРАНА», об этом президент Украины рассказал в интервью журналисту Алексею Мацуке в эфире телеканала «Дом» , отрезок которого распространил офис президента Украины. Примечательно, что украинский президент во время интервью говорил на русском языке.

«Чем больше Киев делает возможностей для обычных людей на линии соприкосновения, тем больше самопровозглашëнная власть любые контакты блокирует», — сказал Мацука Зеленскому.

На это президент ответил, что в курсе таких процессов, но заявил, что это невозможно.

«Я знаю, что блокируют контакты. Но я уверен, что это невозможно всё равно. Ты либо любишь эту страну, либо не любишь. Любишь — ты украинец. Не любишь — ты гость, путешественник», — уверен Зеленский.

Продолжая мысль, президент заявил: «Эти люди, которые оккупировали, не будут любить Крым так, как любим мы». Далее он перечислил вещи, которые делают Крым для украинцев родным.

«Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море — это детство. Для тебя эти рапаны — вкусные. Когда кушаешь рапаны, ищешь, где песочек. Потому, что в детстве было так — на зубах. Это невозможно привить. Это моë. Я этот Крым знаю», — говорит украинский президент.

В связи с этим он выразил уверенность, что Крым «не будет русским никогда».

«Это не их земля. Их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся, и умирать за нашу землю они не будут. Это никогда не будет русская территория. Нельзя голову прошить татарам, сказать: «Нет, тут вас не было, депортацию вы придумали». Хоть перепишите историю, сотрите историю — невозможно. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени», — рассказал Зеленский.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

