Главред: эксперт объяснил, что удерживает Россию от широкомасштабного наступления на Украину

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что уже осенью Россия может нанести удар по Украине для того, чтобы напомнить Киеву о необходимости выполнять Минские соглашения. Как он пишет в заметке для портала «Главред», единственное, что пока спасает Украину, — то, что сегодня Россия не может проводить широкомасштабных военных действий на украинской территории.

Отказом продлевать мандат ОБСЕ на границе Донбасса Россия пошла на шантаж для того, чтобы заставить международную организацию надавить на Украину в плане ведения переговоров в рамках трёхсторонней контактной группы напрямую с Донецком и Луганском, считает военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. Как он пишет в материале для портала «Главред», отказ России также может быть связан и с недавним визитом Владимира Зеленского в США и его встречей с Джо Байденом.

«Сейчас обстрелы, которые активизировались в конце августа, идут на спад. Но вполне возможно, что усиление военных действий может начаться уже со следующей недели, с началом политического сезона на Украине, с открытием сессии Верховной рады. Причём на открытие украинской сессии они могут нанести нам потери, тем самым напоминая, что Украине необходимо выполнять Минские соглашения в трактовке России», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что Россия может приурочить свои военные учения с Белоруссией к усилению конфронтации, поскольку эти учения больше направлены против Запада, чем против Украины.

«Единственное, что пока спасает Украину, — то, что сегодня Россия не может проводить широкомасштабных военных действий на украинской территории. Потому что если Россия предпримет какие-либо действия наступательного характера, то ни Германия, ни Франция уже не смогут отрицать того, что на Украине идёт война с Российской Федерацией», — добавил Жданов.