«Идёт по пути развала государственности»: как изменилась Украина за 30 лет независимости

24 августа Украина отмечает 30-летие независимости. Как напоминают аналитики, в наследство от СССР Киеву достались мощная промышленность и развитое сельское хозяйство. Кроме того, в последние годы пребывания в составе Союза Украина достигла пиковых показателей по численности населения. По словам экспертов, всё это давало хорошие стартовые позиции молодой стране, однако Киеву не удалось реализовать имевшийся у него потенциал. За годы независимости Украина так и не достигла уровня ВВП времён СССР, промышленность пришла в упадок, а население за 30 лет сократилось примерно на 14,5 млн человек. Кроме того, в 2014 году в стране началась кровопролитная гражданская война.

24 августа Украина отмечает 30 лет с момента обретения независимости. В этот день в 1991 году Верховный совет УССР объявил о создании самостоятельного украинского государства и выходе из Советского Союза.

По словам экспертов, Киев получил в наследство от СССР мощную промышленность и развитое сельское хозяйство, что давало Украине возможность успешно развиваться. Однако за 30 лет «незалежности», констатируют аналитики, страна растеряла весь доставшийся от СССР потенциал и сейчас находится в состоянии глубокого кризиса.

«Социально-демографическая яма»

Как отмечают аналитики, сегодня Украина демонстрирует одни из худших демографических показателей на постсоветском пространстве.

Напомним, в 1989 году в СССР была проведена последняя в истории советского государства перепись населения. Согласно полученным тогда данным, в УССР проживали 51,7 млн человек — максимальный показатель республики за всё время ведения подобных подсчётов.

Спустя 12 лет, в 2001 году, на Украине была проведена первая с момента обретения независимости перепись населения. В ходе неё было выявлено сокращение численности украинских граждан до 48,457 млн.

01.10.1990. Участники манифестации у здания Верховного Совета, организованной народным движением Украины (РУХ), против нового Союзного договора

РИА Новости

© Игорь Костин

В дальнейшем данная тенденция продолжилась. В 2019 году на Украине прошла электронная перепись. Согласно полученным тогда данным, в стране проживали 37,289 млн человек. Стоит отметить, что при этих расчётах не учитывалось население самопровозглашённых республик Донбасса. Кроме того, не учитывались украинцы, которые большую часть времени живут за границей.

Таким образом, всего с 1989 по 2019 год численность украинского населения сократилась примерно на 14,5 млн человек (около 28%).

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По словам бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, который к 30-летию независимости страны опубликовал в издании «Главред» статью «30 лет независимости: почему Украина потратила время впустую», подобная демографическая динамика является тревожным сигналом.

«Это говорит о достаточно глубокой деградации страны и о том, что значительная часть граждан либо вынуждены были покинуть страну, либо вымирают. Начался демографический кризис, и, по последним опубликованным данным, на 100 умерших на Украине рождаются 39 детей в год. Это говорит о том, что Украина стала страной с вымирающим населением. В этих условиях говорить о процветании украинской нации очень сложно», — написал Суслов.

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, подобная демографическая динамика объясняется провальной экономической политикой и постоянной внутренней нестабильностью в стране.

«На Украине падает рождаемость и увеличивается смертность. Кроме того, люди бегут с Украины, так как там нет работы. Они уезжают в Россию и ЕС на заработки. Главные причины демографической катастрофы — это безработица и нестабильность, особенно в последние семь лет», — сказал аналитик в беседе с RT.

В свою очередь, политолог Иван Мезюхо обратил внимание на то, что за последние 20 лет Украина не проводила настоящей переписи населения, поэтому реальные данные могут быть ещё хуже.

«На Украине специально не проводят перепись населения, чтобы общество не узнало о той социально-демографической яме, в которую угодила страна. Демографический провал объясняется низким уровнем жизни и проблемами в экономике, а также массовой миграцией граждан за границу», — заявил RT эксперт.

«Процессы окончательной деиндустриализации»

В экономике страны после 1991 года также наблюдается глубокий кризис. Так, в декабре 2020-го председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук констатировал, что Украина, в отличие от большинства бывших советских республик, не смогла достичь показателей ВВП, существовавших на момент распада СССР.

Слова Медведчука подтверждаются и данными Всемирного банка. Так, в 1990 году, когда была подписана Декларация о государственном суверенитете, ВВП Украины на душу населения составлял $3965 (данные Всемирного банка рассчитаны по курсу доллара на 2010 год). К 1998 году этот показатель составил $1686. В 2020 году ВВП на душу населения на Украине достиг отметки $3115.

Помимо этого, за последние годы Украина накопила внушительный государственный долг. На конец декабря 2020 года он достиг отметки 2,5 трлн гривен (около 7 трлн рублей), что составляет 60,8% от ВВП страны за год.

Выплаты по госдолгу в 2021 году составят около 64,42% от доходов общего фонда государственного бюджета Украины, или 627,05 млрд гривен (примерно 1,7 трлн рублей).

По мнению политологов, ярким примером деградации украинской экономики стала судьба доставшейся Киеву в наследство от СССР промышленности.

Цех ГП «Антонов»

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Так, легендарное советское ОКБ им. Антонова (ныне ГП «Антонов») пребывает в состоянии затяжного кризиса и с 2016 года не выпустило ни одного серийного самолёта.

Не лучше дела обстоят и с бывшим советским промышленным гигантом — «Южмашем», который специализируется на создании ракетно-космической техники. В 2020 году Верховной раде пришлось внести изменения в закон о госбюджете, чтобы погасить долги предприятия.

Как отметил один из авторов законопроекта, Дмитрий Кисилевский, речь идёт примерно о 2 млрд гривен задолженности перед госбюджетом.

На момент внесения поправок 6 тыс. сотрудников «Южмаша» уже 11 месяцев не получали зарплату, добавил Кисилевский.

В 2017 году прекратил существование ещё один промышленный гигант СССР — Львовский автобусный завод. Его бывшие корпуса и оборудование выставили на продажу. А в 2021 году был официально ликвидирован Черноморский судостроительный завод в Николаеве. На его верфях были построены все советские тяжёлые авианесущие крейсера.

Украинская ССР. Черноморский судостроительный завод. Бригада сварщиков

РИА Новости

© Лев Устинов

Схожие проблемы можно наблюдать также на Кременчугском сталелитейном заводе, машиностроительном заводе «Азовмаш» и Одесском припортовом заводе.

Чуть больше повезло Запорожскому автомобилестроительному заводу (ЗАЗ), который в годы СССР был одним из крупнейших в стране. 6 декабря 2018 года была начата процедура его банкротства, а в мае 2019-го имущество ЗАЗ выставили на торги. Однако от полной ликвидации предприятие было спасено — оно теперь займётся сборкой иностранных автомобилей.

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Причём, помимо машин марки Renault, ЗАЗ будет собирать и российские автомобили Lada. Компания «АвтоВАЗ» в 2020 году официально подтвердила поставку на предприятие машинокомплектов для сборки.

По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, одной из причин деградации украинской промышленности стал разрыв экономических связей с РФ.

«70% продукции, особенно в высокотехнологической отрасли, в космической отрасли и авиастроении, производилось в кооперации с предприятиями, расположенными на территории СССР. Потеря кооперации обусловила глубочайший кризис экономики после объявления независимости. Мы потеряли 60% собственного ВВП. Это было обусловлено прежде всего этим разрывом. Произошёл разрыв единого рынка», — сказал политик в беседе с RT.

Схожей позиции придерживается и политолог Иван Мезюхо.

«С первых дней независимости Киев пошёл по пути разрыва экономических связей с Россией. Это было ошибкой, так как украинская экономика работала в тесной кооперации с российскими предприятиями. Естественно, ни о каком экономическом росте в такой ситуации говорить нельзя. По сути, украинские политики выстрелили себе в ногу, когда престали заключать выгодные экономические соглашения с РФ в угоду Западу. Запад же делал всё, чтобы разорвать эти тесные отношения», — считает эксперт.

Корпус завода ЛАЗ

© wikimapia.org

По словам Мезюхо, Украина постепенно превращается в «сырьевой придаток» Европы.

«Украина за 30 лет утратила высокотехнологические производства. Более того, она всё больше превращается в сырьевой придаток Запада. Украинское государство во многом не способно развивать сложные отрасли экономики. Украина утратила статус космической державы. Страна раньше имела собственные спутники, а сегодня об этом никто серьёзно не говорит. После госпереворота в 2014 году на Украине умудрились загубить даже авиапромышленность», — говорит он.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский полагает, что Украине вряд ли удастся восстановить свой экономический потенциал.

«В стране происходят процессы окончательной деиндустриализации. Вся экономическая жизнь переходит на рельсы чисто аграрной системы. На Украине работают сейчас только сельское хозяйство и добывающая промышленность. Для такой экономики большое население не требуется, поэтому оно продолжит сокращаться, люди будут уезжать. Введение рынка земли усугубит эту тенденцию, ещё сильнее ударив по населению. Так что мы имеем дело с катастрофой украинской государственности и украинского народа», — сказал аналитик в беседе с RT.

Война и националистический террор

По словам аналитиков, за годы независимости Украина так и не смогла создать стабильную политическую систему.

За десять лет, с 2004 по 2014 год, там произошли две «цветные революции». Последняя из них имела наиболее катастрофические последствия.

Пришедшие к власти в результате госпереворота в 2014 году националисты сразу же начали нападки на русский язык, что спровоцировало отделение Крыма.

Когда митинги против «майданных» властей стали организовываться в Донбассе, Киев бросил против них войска и батальоны боевиков-националистов. В результате в регионе началась гражданская война, которая не закончилась до сих пор.

Как отмечают эксперты, Украина с первых дней независимости фактически была разделена на две части: западную, где царили националистические и прозападные настроения, и юго-восточную, где всегда преобладало русскоязычное население, симпатизирующее РФ.

02.07.2014. Местная жительница в станице Луганская, подвергшейся авиационному удару вооруженных сил Украины

РИА Новости

© Валерий Мельников

Данное разделение отражалось и на выборах. Так, запад страны всегда голосовал за националистов и проевропейских политиков, а юго-восток — за пророссийских.

Аналитики полагают, что сохранять гражданский мир в такой ситуации было крайне непросто, но возможно. По их словам, с большим или меньшим успехом это удавалось делать до 2014 года. Однако приход к власти праворадикалов разрушил хрупкое равновесие.

После 2014 года на Украине также повысился уровень политически мотивированного насилия. За последние семь лет в стране были убиты или погибли при невыясненных обстоятельствах трое членов Партии регионов — Олег Калашников, Станислав Мельник и Сергей Вальтер. На ещё одного бывшего «регионала» — экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса — было совершено покушение, в результате которого он стал инвалидом.

Помимо этого, на Украине погибли мэр Кременчуга Олег Бабаев, советник экс-президента Виктора Януковича Михаил Чечетов, экс-глава Фонда госимущества Валентина Семенюк-Самсоненко, политик и бизнесмен Игорь Еремеев.

После «майдана» участились случаи покушений на журналистов. Так, за последние годы на Украине были убиты российские журналисты холдинга ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, фотокорреспондент международного информагентства «Россия сегодня» Андрей Стенин и оператор Первого канала Анатолий Клян, украинские журналисты Ольга Мороз («Нетешинский вестник»), Сергей Сухобок (соучредитель изданий ProUA и «Обком»), Александр Кучинский («Криминал-экспресс»), Владимир Марцишевский («Каменяри-инфо»), Василий Сергиенко («Надросся»), Дмитрий Карпов («Радио на Троицкой»), итальянский журналист из фотообъединения Cesuralab Андреа Роккелли и его переводчик Андрей Миронов, писатель Олесь Бузина, а также переехавший на Украину российский журналист Павел Шеремет («Украинская правда»).

По словам аналитиков, главным символом репрессий, проводимых новым украинским режимом, стали события 2 мая 2014 года в Одессе. Тогда радикалы-националисты при попустительстве властей подожгли городской Дом профсоюзов, где пытались спастись противники «евромайдана». В результате погибли 48 человек.

Горящий Дом профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года

Reuters

© Yevgeny Volokin

Стоит отметить, что в ходе расследования данных преступлений подозреваемыми нередко числились члены националистических группировок или участники боевых действий в Донбассе, однако в большинстве случаев привлечь их к ответственности так и не удалось.

По словам аналитиков, Украина «могла избежать гражданской войны и националистического террора», если бы управлявшие страной до 2014 года лидеры своевременно пресекли деятельность праворадикальных группировок, которые впоследствии стали главной движущей силой «майдана».

«Если бы украинское государство проявило законную силу в отношении радикалов, то они бы не вели себя так нагло и в конце концов не захватили бы всю страну. В процентном соотношении националисты на Украине являются меньшинством, но они имеют огромное влияние на власть, причём даже в тех регионах, где люди считают необходимостью восстановление добрососедских отношений с Россией», — констатировал Иван Мезюхо.

«Деструктивные тенденции»

По словам Олега Неменского, после 30 лет независимости можно констатировать, что украинское государство не состоялось.

«Украина фактически не состоялась как государство. И это является полностью виной руководства страны и её граждан, которые это руководство выбирали. Такой провал украинской государственности был большой неожиданностью, так как 30 лет назад ей предсказывали наибольшие успехи в деле строительства своего государства, потому что из всех республик СССР её стартовые позиции были одними из лучших», — сказал эксперт.

Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции

РИА Новости

© Андрей Стенин

В свою очередь, Николай Азаров полагает, что при нынешнем режиме в Киеве у Украины нет перспектив развития.

«Независимость приобрели — а дальше что? Если бы было единое экономическое пространство (с РФ. — RT), то была бы перспектива развития. А так это привело лишь к существенной деградации. Сегодня Украина находится под внешним управлением, независимого украинского руководства не существует. Американское управление предполагает иное развитие страны, это сейчас стало совершенно очевидно. Им нужна нищая страна, население которой зомбировано и считает, что все проблемы проистекают из того, что Россия — «агрессор». При сегодняшней политике Украина обречена», — сказал экс-премьер.

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Аналогичной точки зрения придерживается и Михаил Погребинский.

«Будущее страны слишком неопределённо. Я не имею никаких оптимистичных ожиданий. Считаю, что вялое умирание украинской государственности может продолжаться довольно долго», — сказал аналитик.

Политологи отмечают, что курс в ЕС, ради которого Киев разорвал в 2014 году отношения с РФ, также не приносит стране пользы. Более того, вступление Украины в Евросоюз маловероятно в обозримой перспективе, говорят эксперты. Такое мнение подтверждается и позицией Брюсселя. Так, 23 августа вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис констатировал, что членство Украины в ЕС в ближайшие годы вряд ли возможно.

В этой ситуации спасением для Украины мог бы стать возврат к тесным экономическим связям с Россией, однако такой сценарий сегодня маловероятен, полагает Иван Мезюхо.