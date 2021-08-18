Утраченные иллюзии: почему в Киеве усомнились в возможности США построить демократию на Украине

В Киеве усомнились в возможностях США построить «новое, демократическое государство» на Украине. Такую точку зрения высказал спикер делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. По его словам, в Вашингтоне просчитались, пытаясь строить «либеральную демократию для всех». Эксперты считают, что подобные высказывания говорят о разочаровании украинских правящих кругов в политике Соединённых Штатов, так как те преследуют в первую очередь свои интересы.

В Киеве выразили разочарование усилиями США по построению «демократических государств», отметив, что подобные проекты на Украине бессмысленны. Такое мнение выразил советник офиса президента Украины, спикер делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

«События в Афганистане — это крах доктрины «либеральной демократии для всех»… Как выяснилось (внезапно), реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию», — написал Арестович на своей странице в Facebook.

По его словам, провал Соединённых Штатов продемонстрировал, что подобная «демократия» уничтожает людей и государства так же, как и тоталитарные режимы. При этом, по мнению Арестовича, пример Кабула воспринимается поклонниками либеральной демократии как «внесистемный сбой».

В связи с этим, подчеркнул спикер делегации Киева, борьба за построение на Украине «нового, демократического государства» смысла не имеет.

Напомним, что после того, как США объявили о выводе своих войск из Афганистана, «Талибан»* развернул масштабное наступление в стране. В результате большая часть республики в короткие сроки оказалась под контролем радикального движения: 15 августа талибы вошли в Кабул и объявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани покинул страну.

При этом в США до последнего утверждали, что официальный Кабул может противостоять талибам и без поддержки Вашингтона. Вместе с тем после краха афганской политической верхушки президент США Джо Байден заявил, что построение «сплочённой централизованной демократии» в республике никогда не было целью Соединённых Штатов. По его словам, у миссии Вашингтона было только две задачи: найти и наказать виновных в теракте 11 сентября 2001 года, а также удостовериться, что «Аль-Каида»** не сможет использовать Афганистан как площадку для последующих атак на США.

«Никто не будет отстаивать интересы украинцев»

Стоит отметить, что украинские политики и эксперты уже не в первый раз выражают подобное мнение о перспективе отношений между Вашингтоном и Киевом в свете афганских событий. Так, ранее точку зрения, схожую с той, что была высказана Арестовичем, изложил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко, по словам которого, в ситуации с Кабулом США преподали Украине «мрачный урок».

«Трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут», — высказывался эксперт в своей колонке издания «Главред».

Он также отметил, что Афганистану не помог даже статус основного союзника США вне НАТО, которого так добиваются в Киеве. Более того, добавил он, даже если Украина и получит подобный статус, это не будет означать, что «США впишутся», как рассчитывают многие местные политики.

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Напомним, что на данный момент Украина является лишь участницей Партнёрства расширенных возможностей НАТО (этот статус был получен летом 2020 года). При этом в Киеве ждут от Североатлантического альянса шага по предоставлению Плана действий по подготовке к членству в НАТО (ПДПЧ), который готовит кандидатов к вступлению в блок.

Однако в НАТО с этим не торопятся. В частности, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг указывал, что украинцам нужно прикладывать больше усилий для реализации своих реформ. К тому же, добавлял он, предоставление ПДПЧ возможно только при консенсусе всех 30 стран-союзниц. Они же пока не горят желанием идти навстречу Украине. Так, представитель немецкого кабмина Ульрике Деммер в апреле заявляла, что дальнейшие шаги к членству Киева в НАТО в настоящее время не предусмотрены.

«Как вы знаете, НАТО в целом проводит политику открытых дверей. Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги к её членству в настоящее время не предусмотрены», — цитировал её ТАСС в апреле.

В свете последних событий источник RT в правящей украинской партии «Слуга народа» отметил, что происходящее в Афганистане — хороший пример того, что нужно строить свою политику, а не выполнять все «требования сверху».

«Никто не будет отстаивать интересы украинцев, а в случае чего американцы скажут, что мы сами виноваты. И тут главный вопрос — готовы ли украинские элиты повзрослеть и взять на себя ответственность за будущее страны, в том числе принимать непопулярные решения», — рассказал собеседник RT.

В партии «Батькивщина» выразили мнение, что после кадров с афганцами, цепляющимися за шасси американских самолётов, у украинских националистов поубавится желания реализовывать силовые сценарии «возвращения» Крыма и Донбасса.

«В украинском обществе истерика, все следят за происходящим в Афганистане. Что мы видим? Как США бросили своих сторонников в аэропорту и как люди цепляются за шасси самолёта и погибают? Я думаю, что желания силой захватить Крым и Донбасс после таких кадров у украинских националистов значительно поубавилось. Потому что бежать может оказаться уже некуда», — рассказал источник RT в партии «Батькивщина».

Украинские военные в Донбассе

© REUTERS/Serhiy Takhmazov

В свою очередь, собеседник RT в Минобороны Украины указал, что американские методы тренировок иностранных вооружённых сил, а также их разведка и тактика ведения войны вызывают вопросы.

«Всё это вызывает много вопросов к руководству Украины и их стратегии во всём полагаться на американцев», — заявил источник RT в украинском оборонном ведомстве.

В связи с этим собеседник RT из офиса президента Украины предположил, что риторика Владимира Зеленского на встрече с американским лидером Джо Байденом может измениться.

«В окружении украинского главы государства увидели, что в случае полномасштабной войны с Россией никто не будет помогать Украине. Американцы в спешке будут убегать, но уже из аэропорта Борисполь», — резюмировал чиновник.

Для нужд внутриполитической борьбы

Аналитики, оценивая реакцию украинских политических элит на ситуацию в Афганистане, отмечают, что в Киеве в очередной раз убедились, что США всегда действуют исключительно в своих интересах и не беспокоятся о союзниках.

«Украина интересует администрацию США только в той мере, в которой можно получить выгоду от сотрудничества с Киевом, в частности от сбыта продукции военно-промышленного комплекса, размещения каких-то временных или постоянных американских военных подразделений и получения экономической выгоды от украинской промышленности и народного хозяйства», — выразил мнение в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

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Он также предположил, что результат американских действий в Афганистане украинские политики сейчас активно будут использовать для борьбы друг против друга.

«Фактор Афганистана будет активно использоваться украинскими элитами во внутрипартийной борьбе за улучшение своих позиций. Например, противники администрации президента будут критиковать Зеленского за близость с США, которые проводят непродуманную политику за рубежом», — пояснил эксперт.

При этом, уверен он, на стремление Украины в НАТО пример Афганистана никак не повлияет. Той же точки зрения придерживается и политолог Андрей Суздальцев, отмечая, что Киев живёт «в своём геополитическом формате».

«Власти Киева наивно верят, что США к ним относятся по-другому, что они их не бросят на произвол судьбы в критический момент. Однако они не до конца осознают, что у администрации Вашингтона совсем другой подход к своим партнёрам», — отметил эксперт в беседе с RT.

Вместе с тем Владимир Оленченко полагает, что, видя афганский сценарий, украинские политики задумаются о поиске других партнёров.

«Не стоит исключать, что украинские политики своими заявлениями о провале США могут набивать себе цену накануне приезда Меркель в Киев и поездки Зеленского в США. Видимо, таким образом они показывают американской стороне, что рассчитывают на лучшее отношение к себе», — заключил Оленченко.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

