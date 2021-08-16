Киевский эксперт рассказал о «мрачном уроке» США для Украины

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Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко рассказал о «мрачном уроке», который США преподали Украине в ситуации с Афганистаном.

В своей колонке издания «Главред» эксперт напомнил, что Афганистан является основным союзником США вне НАТО с 2012 года.

«Этого статуса Украина добивается с 2014 года, но до сих пор не получила. У нас многие надеются, что если Украина получит такой статус, то США впишутся и будут нас спасать от Путина не щадя живота своего», — пишет Романенко.

На примере сложившейся ситуации с Афганистаном и роли США в ней аналитик доказал обратное.

«Трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут», — утверждает эксперт.

По словам Романенко, ярким примером является ситуация с афганской армией — США потратили $85 млрд на обучение военных из Аафганистана.

В Киеве на прошлой неделе предложили развернуть средства ПВО США на территории Украины.

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