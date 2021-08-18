В офисе Зеленского назвали бессмысленным построение демократии на Украине

После провала США в Афганистане борьба за построение на Украине «нового, демократического государства» является бессмысленной. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

По словам Арестовича, события в Афганистане продемонстрировали крах доктрины либеральной демократии, «победившей» и «остановившей историю» в 1991 году.

«Как выяснилось (внезапно) реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию...» — написал советник главы офиса украинского президента в Facebook.

Он отметил, что теперь США пожинают результаты своих неверных представлений о действительности, на которые тратились «сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней».

«Спустя 30 лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы, с которыми они «борются», — добавил Арестович.

Он подчеркнул, что борьба за построение на Украине «нового, демократического государства» смысла не имеет.

Ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко рассказал о «мрачном уроке», который США преподали Украине в ситуации с Афганистаном.