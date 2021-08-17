В СНБО Украины заявили, что в Афганистан для эвакуации украинцев отправят самолёт

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал рейс в Афганистан для эвакуации украинцев.

Об этом, как сообщает телеканал «112 Украина», он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Первый самолёт находится на территории Украины, следующий должен сегодня отправиться в Афганистан, на Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы ни нужно было рейсов», — заявил Данилов.

Ранее украинский борт, который занимался эвакуацией граждан из Афганистана, смог забрать 79 граждан из шести стран.

16 августа появилась информация, что 12 украинских военных остаются на американской базе в Кабуле.