МИД Украины: 74 украинца с семьями просят эвакуации из Афганистана

Короткая ссылка
Замглавы украинского МИД Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что 74 гражданина Украины и члены их семей нуждаются в эвакуации из Афганистана.
МИД Украины: 74 украинца с семьями просят эвакуации из Афганистана
  • РИА Новости

«По состоянию на сейчас посольством Украины в Таджикистане установлена прямая связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, которые изъявили желание вернуться на Украину с учётом резкого ухудшения социально-экономической ситуации в Афганистане. Мы советуем гражданам, которые находятся в опасности, обращаться на горячую линию МИД или в наши посольства в Таджикистане и Узбекистане, которые сегодня совместно с нашими западными партнёрами прорабатывают маршруты эвакуации наших граждан», — приводит УНИАН его слова.

Он отметил, что Украина готова помогать международным партнёрам в эвакуации их граждан.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны отправляют самолёт в Кабул для эвакуации людей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить