МИД Украины: 74 украинца с семьями просят эвакуации из Афганистана

Замглавы украинского МИД Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что 74 гражданина Украины и члены их семей нуждаются в эвакуации из Афганистана.

«По состоянию на сейчас посольством Украины в Таджикистане установлена прямая связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, которые изъявили желание вернуться на Украину с учётом резкого ухудшения социально-экономической ситуации в Афганистане. Мы советуем гражданам, которые находятся в опасности, обращаться на горячую линию МИД или в наши посольства в Таджикистане и Узбекистане, которые сегодня совместно с нашими западными партнёрами прорабатывают маршруты эвакуации наших граждан», — приводит УНИАН его слова.

Он отметил, что Украина готова помогать международным партнёрам в эвакуации их граждан.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны отправляют самолёт в Кабул для эвакуации людей.