Польша отправляет в Афганистан самолёт для эвакуации

Короткая ссылка
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны отправляют самолёт в Афганистан для эвакуации людей.
Польша отправляет в Афганистан самолёт для эвакуации
  • Reuters

«Польша не оставляет своих союзников и друзей в беде. Мы постоянно ведём мониторинг ситуации в Афганистане. По моему распоряжению вскоре в Афганистан вылетит первый самолёт, который послужит для эвакуации людей, нуждающихся в нашей помощи. Операция готовится со вчерашнего дня», — написал он в Twitter.

Ранее власти более 60 стран в совместном заявлении призвали все стороны обеспечить безопасный выезд иностранцев и афганцев, желающих покинуть Афганистан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить