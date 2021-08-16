Польша отправляет в Афганистан самолёт для эвакуации

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны отправляют самолёт в Афганистан для эвакуации людей.

«Польша не оставляет своих союзников и друзей в беде. Мы постоянно ведём мониторинг ситуации в Афганистане. По моему распоряжению вскоре в Афганистан вылетит первый самолёт, который послужит для эвакуации людей, нуждающихся в нашей помощи. Операция готовится со вчерашнего дня», — написал он в Twitter.

Ранее власти более 60 стран в совместном заявлении призвали все стороны обеспечить безопасный выезд иностранцев и афганцев, желающих покинуть Афганистан.