В Кремле рассказали о последствиях русофобской политики на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что русофобия на Украине в течение последних нескольких лет была возведена в ранг внутренней государственной политики.

Его попросили прокомментировать результаты исследования «Левада-центра» и украинских социологов, согласно которым отношение россиян к Украине и украинцев к России ухудшилось.

Песков отметил, что не знает, насколько это исследование достоверно, и поэтому воздержится от комментариев. Также представитель Кремля заявил, что инструментарий социсследований может не всегда давать точную картину.

«Русофобия возведена — по крайней мере была возведена на протяжении последних нескольких лет — буквально в ранг внутренней государственной политики на Украине», — заявил он.

По его словам, это не могло не дать свои печальные результаты в плане провоцирования негативных настроений по отношению к России.

«И мы, конечно, понимаем, что даже при изменении основ этой русофобской политики потребуется продолжительное время, чтобы сбалансировать ту самую атмосферу, которая должна быть неотъемлемой частью российско-украинских отношений, собственно, родственных», — заявил он.

Песков констатировал, что пик русофобской политики на Украине пришёлся на время президентства Петра Порошенко.

Ранее в МИД Украины заявили об отсутствии оснований назначать посла в России.