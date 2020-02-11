В МИД Украины заявили об отсутствии оснований назначать посла в России
- РИА Новости
«Нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путём назначения посла Украины», — приводит Интерфакс сообщение украинского МИД.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву. Он сказал, что «вроде кто-то там упоминал о вероятности решения (президента Украины Владимира) Зеленского вернуть послов».
По его словам, российская сторона не будет против.
Позднее в МИД Украины прокомментировали возможность отправки украинского посла в Москву.