В МИД Украины прокомментировали возможность отправки посла в Москву

В МИД Украины прокомментировали возможность отправки украинского посла в Москву.

«Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в России на данный момент не планируется», — говорится в ответе украинского МИД на запрос агентства «Украинские новости».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву. Он сказал, что «вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов».

По его словам, российская сторона не будет против.