В МИД Украины прокомментировали возможность отправки посла в Москву

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В МИД Украины прокомментировали возможность отправки украинского посла в Москву.
В МИД Украины прокомментировали возможность отправки посла в Москву
  • РИА Новости

«Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в России на данный момент не планируется», — говорится в ответе украинского МИД на запрос агентства «Украинские новости».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву. Он сказал, что «вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов». 

По его словам, российская сторона не будет против.

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