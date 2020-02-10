Лавров оценил возможность возвращения посла Украины в Москву

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Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву.

Он подчеркнул, что «украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения».

«Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах, в семейных связях», — сообщил глава МИД.

Министр также отметил, что «неразумно постоянно возводить какие-то барьеры — то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта да и просто для общения».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским установлен эффективный контакт.

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