«Виновные не понесли заслуженного наказания»: Москва призвала добиваться от Киева расследования трагедии в Одессе

МИД России призвал международное сообщество продолжать добиваться от украинских властей полного и прозрачного расследования всех обстоятельств трагедии в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года. Тогда националисты устроили в городе беспорядки, кульминацией которых стал пожар в Доме профсоюзов. Всего в тот день погибли 48 человек. Ранее в мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине указали на отсутствие прогресса в расследовании дел об убийствах в Одессе.

Россия призывает международное сообщество продолжать добиваться от украинских властей полного и прозрачного выяснения всех обстоятельств одесской трагедии 2014 года и других преступлений эпохи «майдана». Об этом говорится в новом информационном сообщении МИД России.

Напомним, что 2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы подожгли Дом профсоюзов, в котором оказались заблокированы активисты «антимайдана». Всего в тот день погибли 48 человек и более 200 пострадали.

Большая часть людей погибла непосредственно при пожаре, некоторые разбились, пытаясь спастись из горящего здания, или были застрелены.

«Это варварское преступление, совершённое с особым цинизмом и жестокостью, вызвало широкий общественный и международный резонанс. Однако установление всех обстоятельств произошедшего, несмотря на огромное количество видеозаписей с мест событий и свидетельских показаний очевидцев, так до сих пор не завершено, и виновные в массовой гибели людей не понесли заслуженного наказания», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве напомнили, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека и международная консультативная группа Совета Европы уже выражали обеспокоенность ходом расследования.

«Смена власти на Украине в 2019 году не повлияла на ситуацию. ООН вынуждена была вновь констатировать отсутствие какого-либо прогресса в расследовании одесской трагедии», — добавили в МИД.

Как обратили внимание в ведомстве, в докладе о ситуации с правами человека на Украине за период с 16 ноября 2019 года по 15 февраля 2020 года органы ООН отмечают «полную безнаказанность по этому делу и подчёркивают, что семьи жертв до сих пор ищут правосудия».

«Призываем международную общественность и профильные правозащитные структуры продолжать добиваться от украинских властей полного и прозрачного выяснения всех обстоятельств как одесской трагедии, так и других резонансных преступлений, включая расстрелы на «майдане» и убийства журналистов», — говорится в заявлении российского МИД.

Позиция комиссии ООН по правам человека на Украине

Ранее с призывом расследовать события в Одессе 2014 года вновь выступили в ООН. Соответствующее обращение опубликовала мониторинговая миссия по правам человека на Украине.

В организации указали, что за последний год не наблюдается существенного прогресса в расследовании, уголовном производстве или судебных процессах по делам, связанным с трагедией в Доме профсоюзов, в том числе в отношении сотрудников милиции, обвиняемых в ненадлежащем реагировании на столкновения и беспорядки.

«Офис генерального прокурора должен обеспечить эффективное, основательное и непредвзятое расследование убийств и насильственных смертей. Председатели судов должны предоставить приоритет уголовным производствам в незавершённых делах. Семьи жертв имеют право на правду и справедливость за смерть своих близких», — заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

В ООН также привели список рекомендаций Украине и международному сообществу в связи с расследованием событий в Одессе. В частности, в организации предложили рассмотреть возможность передачи руководящей роли в расследовании от Главного управления Национальной полиции в Одесской области Главному следственному управлению Национальной полиции.

Председателям судов в ООН посоветовали принять все необходимые меры для завершения судебного рассмотрения «в уголовных производствах в отношении убийств и насильственных смертей, совершённых в контексте насилия 2 мая 2014 года».

«Суды должны надлежащим образом информировать всех потерпевших, которые являются участниками процессов, или возвращать обвинительные акты прокурорам для исключения из них потерпевших, которых невозможно уведомить о судебных заседаниях, с целью обеспечения судебных процессов без неоправданных задержек», — также говорится в перечне рекомендаций.

Помимо этого Верховной раде Украины порекомендовали рассмотреть возможность внесения изменений в процедуру специального судебного производства для разрешения полного пересмотра дела после задержания обвиняемого, независимо от факта вынесения приговора.

«Международное сообщество должно рассмотреть возможность оказания международной правовой помощи в расследованиях, которые проводятся правоохранительными органами Украины в отношении ответственности подозреваемых за события 2 мая 2014 года, если запросы об экстрадиции не могут быть удовлетворены», — подытожили в мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине.

Реакция Киева

О расследовании событий в Одессе высказался президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что государство должно приложить для этого все усилия.

Также по теме «Стабилизация без прояснений невозможна»: Рада отказалась формировать комиссию по расследованию беспорядков в Одессе Верховная рада Украины отказалась формировать временную комиссию по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда...

«Убеждён, что государство должно сделать всё, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств ужасного дня. Каждый из нас должен сделать всё, чтобы подобное больше никогда не повторилось», — написал днём 2 мая Зеленский в Telegram.

По словам украинского лидера, «общий вызов» состоит в том, чтобы люди на Украине «больше никогда не погибали ради идеологических или политических «целей».

«Чтобы Украина была землёй не раздора, а братства, где Львов, Одесса, Днепр, Донецк и Симферополь — мирная, цветущая и единая страна», — заключил президент.

Напомним, что в октябре 2019 года Верховная рада Украины отказалась формировать временную комиссию по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

Соответствующую инициативу на рассмотрение парламента внесли оппозиционные депутаты, однако документ получил поддержку лишь 79 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно проекту, основной задачей комиссии должно было стать расследование обстоятельств массовых беспорядков в Одессе в 2014 году. В рамках этой работы планировалось изучить причины, которые привели к этим событиям, найти организаторов и подстрекателей, а также проверить правомерность действий правоохранительных органов.