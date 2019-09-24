Участник одесского «антимайдана» получил российский паспорт после публикации RT

Главное управление МВД по Московской области выдало паспорт РФ бывшему майору украинской армии Владимиру Дорогокупцу. С 1990 по 1993 год в звании лейтенанта он проходил службу в Архангельской области, однако из-за болезни отца, оставшегося на Украине, перевёлся под Одессу. В 2014 году после событий на Майдане офицер присоединился к одесскому «антимайдану», после чего провёл три с половиной года в заключении. Выйдя на свободу, мужчина уехал в Подмосковье к родственникам в надежде стать гражданином РФ как бывший российский офицер. В миграционном отделе ему в этом отказали, предложив получить паспорт по другой процедуре, которая заняла бы не меньше года. В итоге после обращения RT в МВД подтвердили, что Дорогокупец имеет право стать гражданином РФ на основании его военной службы под Архангельском.

© Фото из личного архива

24 сентября бывший майор украинских вооружённых сил Владимир Дорогокупец стал российским гражданином. Церемония вручения паспорта РФ состоялась в миграционном пункте подмосковного города Фрязино.

«Я ужасно счастлив, что стал гражданином России. Просто жизнь снова начинается, ёлки зелёные! Я до сих пор поверить не могу, что это всё-таки произошло», — радуется он.

«Я очень благодарен вашему телеканалу. Вы очень много сделали для того, чтобы этот день наступил», — добавляет мужчина.

«Произошло чудо»

50-летний Владимир Дорогокупец должен был получать гражданство РФ как бывший российский офицер: с 1990 по 1993 год он в звании лейтенанта служил в дивизии береговой обороны Северного флота под Архангельском. В Минобороны его статус был подтверждён. Весной 2019 года Дорогокупец обратился в отдел по вопросам миграции МВД города Щёлково. Там мужчине заявили, что лучше воспользоваться программой для носителей русского языка, рассказывал RT бывший офицер. Получение гражданства по этой программе, по его словам, заняло бы не менее года, при этом часть этого срока он не имел бы права работать в России.

Узнав, что ближайшее собеседование в миграционном отделе состоится ещё не скоро, Владимир Дорогокупец уехал на заработки в ДНР.

«Сидеть дальше на шее у родственников, у которых на тот момент жил, я не собирался, а из-за отсутствия документов трудоустроиться официально в России не мог. Если бы я начал здесь работать нелегально и меня поймали, то получил бы дулю, а не паспорт, — объяснил он свой выбор. — Так рисковать я не хотел. В итоге два месяца возил людей из Донецка на российскую границу. За вычетом топлива заработал около 30 тыс. По местным меркам это весьма неплохо».

На 20 сентября Дорогокупцу была назначена дактилоскопия, после которой он планировал вернуться в Донецк до того, как решится вопрос с видом на жительство в России. Однако, как говорит сам бывший офицер, «произошло чудо». Накануне отъезда мужчине позвонили и сказали, что по его вопросу есть положительное решение и до 24-го числа он станет гражданином России.

«Я в этот момент как раз паковал вещи на Донецк в автомобиль, — рассказал он RT. — Когда услышал — едва себе на ноги не опрокинул зимнюю резину от радости и неожиданности! Я был просто в шоке, как говорится, опьянел без употребления спиртных напитков».

После этого Дорогокупец подал в миграционное отделение недостающие документы и уже во вторник, 24 сентября, приехал за новым паспортом.

© Фото из личного архива

«Жить и работать, как полноценный человек»

Владимир Дорогокупец родился в Черновцах. Всю сознательную жизнь он мечтал о военной карьере, так что после восьмого класса поехал учиться в Минское суворовское училище. Далее он поступил в Сумское высшее артиллерийское командное училище, откуда молодым офицером в 1990 году отправился служить под Архангельск.

Через три года оставшийся на Украине отец офицера серьёзно заболел. Под давлением родственников Дорогокупец перевёлся под Одессу, где служил в аналоге российских ВДВ — аэромобильных войсках.

Позднее он преподавал тактику и воздушно-десантную подготовку в Одесском институте сухопутных войск. В 2003 году из-за проблем со здоровьем, вызванных черепно-мозговой травмой, полученной ещё на учениях под Архангельском, ушёл в отставку в звании майора. Следующие десять лет он проработал гражданским специалистом в том же институте.

Дорогокупец рассказал, что крайне негативно воспринял победу сторонников «евромайдана», пришедших к власти на Украине после отстранения от власти Виктора Януковича. Поэтому зимой 2014 года он присоединился к одесскому движению за федерализацию Украины, выступавшему за сближение с Россией.

После трагических событий в одесском Доме профсоюзов, когда из-за устроенного радикалами пожара и беспорядков погибли более 40 человек, оставшиеся в городе антимайдановцы подверглись репрессиям, вспоминает бывший офицер.

27 мая 2014 года Владимир Дорогокупец вместе семью активистами был задержан сотрудниками СБУ на одесском вокзале. По версии силовиков, задержанные направлялись в Москву для «диверсионной подготовки для будущей подрывной деятельности против украинских властей». Сам Дорогокупец эти обвинения отвергает.

Следующие три с половиной года мужчина провёл в одесском СИЗО, пока 27 декабря 2017-го не вышел на свободу в рамках обмена военнопленными между Украиной и ДНР.

Оказавшись в Донецке, отставной офицер получил гражданство непризнанной республики, после чего в августе 2018 года отправился в подмосковное Фрязино, где проживает его двоюродная сестра.

Став гражданином России, Владимир Дорогокупец в первую очередь планирует устроиться на работу.

«Я очень счастлив, что теперь смогу жить и работать, как полноценный человек. Ещё когда я сюда приехал, друзья обещали взять меня в службу безопасности в свою компанию, как только я получу статус гражданина РФ, — поделился мужчина. — Сейчас ищу варианты, как я смогу продать свою одесскую квартиру. Даже если на Украине когда-нибудь к власти придут нормальные люди, то при всей любви к этому городу жить там после всего мне будет очень тяжело».