Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.
По данным следствия, фотокорреспондент погиб шесть лет назад — 6 августа 2014 года — в результате обстрела колонны автомобилей со стороны 79-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины.
«Следственный комитет направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи для прояснения обстоятельств произошедшего, а также последующего привлечения виновных к ответственности. Однако на него получен формальный отказ», — заявили в ведомстве.
В Следственном комитете добавили, что российской стороне до сих пор неизвестны итоги украинского расследования гибели Стенина.
Петренко добавила, что следователи совместно с МВД и ФСБ России продолжают устанавливать причастных к убийству Стенина.
В августе 2019 года в самопровозглашённой Донецкой народной республике дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство.