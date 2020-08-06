Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина

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Следственный комитет России направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи по делу о гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе летом 2014, однако получил формальный отказ.
Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина
  • © AFP

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

По данным следствия, фотокорреспондент погиб шесть лет назад — 6 августа 2014 года — в результате обстрела колонны автомобилей со стороны 79-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины.

«Следственный комитет направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи для прояснения обстоятельств произошедшего, а также последующего привлечения виновных к ответственности. Однако на него получен формальный отказ», — заявили в ведомстве.

В Следственном комитете добавили, что российской стороне до сих пор неизвестны итоги украинского расследования гибели Стенина.

Петренко добавила, что следователи совместно с МВД и ФСБ России продолжают устанавливать причастных к убийству Стенина.

В августе 2019 года в самопровозглашённой Донецкой народной республике дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство.

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